Malazgirt 1071: Bizans’ın Kıyameti filminin çekimleri Konya’da başladı

CENGİZ COŞKUN

İdolüm Cüneyt Arkın

"İki haftadır Konya'dayım. Çekimler yoğun geçiyor. Herkesin beklentisini karşılayacak bir film hazırlıyoruz. Ben Selçuklu Devleti'nin ikinci Hükümdarı Sultan Alparslan'ı oynuyorum. Alparslan, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan bir hükümdar. Herkesin oynamak isteyeceği bir rolü üstlenmek, benim için gurur verici. Filmin yapımcısı Bilal Kalyoncu, benimle çalışmak istediğini söylediğinde çok mutlu oldum, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. 'Cüneyt Arkın'ın ve Alpaçino'nun filmlerini izleyerek büyüdüm ve hep aksiyon filmlerinde oynamak istedim. Ben nasıl Cüneyt Arkın'ı izlediysem, gençler de ben göçtükten sonra bile beni izlesinler isterim. Gelecek nesillere kaliteli filmler bırakmak istiyorum. Sağlığım el verdikçe böyle işler yapacağım. Dönem işlerinin aranılan adamı olmaktan mutluluk duyuyorum. Zaten 'Diriliş Ertuğrul' dizisi için at-kılıç eğitimleri almıştım. Ata binmek benim için motora binmek, araba kullanmak kadar kolay oluyor. Zaten bugüne kadar hiç dublör kullanmadım, kullanmayı da düşünmüyorum."