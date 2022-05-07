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Haberler Galeri Maldivler tatilini Kerem Bürsin ile geçiren Hande Erçel'in yeni rotası belli oldu! Reklam tatiline bu kez Kaan Yıldırım ile gidiyor!
Giriş Tarihi: 07.05.2022 16:15 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 16:17

Maldivler tatilini Kerem Bürsin ile geçiren Hande Erçel'in yeni rotası belli oldu! Reklam tatiline bu kez Kaan Yıldırım ile gidiyor!

"Sen Çal Kapımı" dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla uzun süre adından söz ettiren Hande Erçel, geçen haftalarda bu ilişkisini sonlandırmıştı. Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra yine bir meslektaşına gönlünü kaptıran Erçel, Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başlamıştı. Kerem Bürsin ile Maldivler'de yaptığı tatili Instagram paylaşımı karşılığında bedavaya getiren Hande Erçel'in, yeni rotası Yunanistan oldu. Yine bir reklam tatili teklifini kabul eden güzel oyuncu, bu kez yeni sevgilisi Kaan Yıldırım ile gidecek...

Maldivler tatilini Kerem Bürsin ile geçiren Hande Erçel’in yeni rotası belli oldu! Reklam tatiline bu kez Kaan Yıldırım ile gidiyor!

Instagram'daki 27.6 milyon takipçisiyle ünlüler arasında ilk sırada bulunan Hande Erçel'in şöhreti, bu sayede sınırları aştı.

Maldivler tatilini Kerem Bürsin ile geçiren Hande Erçel’in yeni rotası belli oldu! Reklam tatiline bu kez Kaan Yıldırım ile gidiyor!

Rol aldığı dizileri de yurt dışında ilgiyle izlenen güzel oyuncu, sadece Türkiye'den değil yurt dışındaki birçok otelden de 'sponsorlu tatil' teklifleri alıyor.

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Maldivler tatilini Kerem Bürsin ile geçiren Hande Erçel’in yeni rotası belli oldu! Reklam tatiline bu kez Kaan Yıldırım ile gidiyor!

Eski aşkı Kerem Bürsin'le birlikte olduğu dönemde Maldivler'deki bir otelde Instagram'da reklam yapma karşılığında ücretsiz konaklayan Hande Erçel, bu yazki Yunanistan tatilini de bedavaya getirecek.

Maldivler tatilini Kerem Bürsin ile geçiren Hande Erçel’in yeni rotası belli oldu! Reklam tatiline bu kez Kaan Yıldırım ile gidiyor!

MAGAZİNDEN UZAK KEYİF

Konuşulanlara göre güzel oyuncu, dünyaca ünlü yıldızların da bedava konakladığı Mikanos'taki çok ünlü bir otelden gelen 'reklam tatili' teklifini kabul etti.

Maldivler tatilini Kerem Bürsin ile geçiren Hande Erçel’in yeni rotası belli oldu! Reklam tatiline bu kez Kaan Yıldırım ile gidiyor!

Tatile sevgilisi Kaan Yıldırım ile gitmeyi planlayan Hande Erçel, böylece hem geceliği 15 bin TL olan otelde bedava keyif çatacak hem de aşkıyla da magazin basınından uzak deniz ve güneşin keyfini sürebilecek...

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