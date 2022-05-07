Giriş Tarihi: 07.05.2022 16:15 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 16:17

Maldivler tatilini Kerem Bürsin ile geçiren Hande Erçel'in yeni rotası belli oldu! Reklam tatiline bu kez Kaan Yıldırım ile gidiyor!

"Sen Çal Kapımı" dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla uzun süre adından söz ettiren Hande Erçel, geçen haftalarda bu ilişkisini sonlandırmıştı. Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra yine bir meslektaşına gönlünü kaptıran Erçel, Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başlamıştı. Kerem Bürsin ile Maldivler'de yaptığı tatili Instagram paylaşımı karşılığında bedavaya getiren Hande Erçel'in, yeni rotası Yunanistan oldu. Yine bir reklam tatili teklifini kabul eden güzel oyuncu, bu kez yeni sevgilisi Kaan Yıldırım ile gidecek...