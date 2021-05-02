Maldivler'den dönen Gamze Erçel paylaşıma doymuyor... Hande Erçel'in fenomen ablası Gamze Erçel tatil pozlarıyla yaktı geçti!

Oyuncu Hande Erçel'in Kerem Bürsin ile aşklarının ortaya çıktığı Maldivler tatilinde onlara Hande Erçel'in ablasıGamze Erçel, eniştesi ve yeğeni Mavi de eşlik etmişti. Tatil pozlarıyla dikkat çeken Hande Erçel ile Gamze Erçel paylaşıma doymuyor. Maldivler'den dönen Gamze Erçel sosyal medya hesabını tatil pozları ile donattı. Instagram'da 4 milyona yakın takipçisi olan Gamze Erçel birbirinden iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor. Gamze Erçel'e "Maldivler'i yaktın geçtin" yorumları yapılırken takipçileri güzel fenomene "Kaç bavulla gittin bu tatile?" diye sormadan edemedi. İşte Hande Erçel'in en az kendisi kadar ünlü ablası Gamze Erçel'in tatil pozları...