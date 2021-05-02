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Haberler Galeri Maldivler'den dönen Gamze Erçel paylaşıma doymuyor... Hande Erçel'in fenomen ablası Gamze Erçel tatil pozlarıyla yaktı geçti!
Giriş Tarihi: 01.05.2021 07:33 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 09:49

'den dönen paylaşıma doymuyor... 'in fenomen ablası Gamze Erçel tatil pozlarıyla yaktı geçti!

Oyuncu 'in ile aşklarının ortaya çıktığı tatilinde onlara , eniştesi ve yeğeni de eşlik etmişti. Tatil pozlarıyla dikkat çeken Hande Erçel ile Gamze Erçel paylaşıma doymuyor. Maldivler'den dönen Gamze Erçel sosyal medya hesabını ile donattı. 'da 4 milyona yakın takipçisi olan Gamze Erçel birbirinden iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor. Gamze Erçel'e "Maldivler'i yaktın geçtin" yorumları yapılırken takipçileri güzel fenomene "Kaç bavulla gittin bu tatile?" diye sormadan edemedi. İşte Hande Erçel'in en az kendisi kadar ünlü ablası Gamze Erçel'in tatil pozları...

Maldivler'den dönen Gamze Erçel paylaşıma doymuyor... Hande Erçel'in fenomen ablası Gamze Erçel tatil pozlarıyla yaktı geçti!

Oyuncu 'in ile aşklarının ortaya çıktığı tatilinde onlara , eniştesi ve yeğeni de eşlik etmişti.

Maldivler'den dönen Gamze Erçel paylaşıma doymuyor... Hande Erçel'in fenomen ablası Gamze Erçel tatil pozlarıyla yaktı geçti!

Tatil pozlarıyla dikkat çeken ile paylaşıma doymuyor.

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Maldivler'den dönen Gamze Erçel paylaşıma doymuyor... Hande Erçel'in fenomen ablası Gamze Erçel tatil pozlarıyla yaktı geçti!

'den dönen sosyal medya hesabını ile donattı.

Maldivler'den dönen Gamze Erçel paylaşıma doymuyor... Hande Erçel'in fenomen ablası Gamze Erçel tatil pozlarıyla yaktı geçti!

'da 4 milyona yakın takipçisi olan birbirinden iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.

Maldivler'den dönen Gamze Erçel paylaşıma doymuyor... Hande Erçel'in fenomen ablası Gamze Erçel tatil pozlarıyla yaktı geçti!

'e "'i yaktın geçtin" yorumları yapılırken takipçileri güzel fenomene "Kaç bavulla gittin bu tatile?" diye sormadan edemedi.

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