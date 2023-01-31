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Haberler Galeri Maldivler'den paylaşan Zuhal Topal'ın beyaz bikinisine 'bebek bezi' benzetmesi! Sosyal medyanın diline düştü!
Giriş Tarihi: 31.01.2023 13:51 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 13:59

Maldivler'den paylaşan Zuhal Topal'ın beyaz bikinisine 'bebek bezi' benzetmesi! Sosyal medyanın diline düştü!

Sunucu ve oyuncu Zuhal Topal son olarak soluğu ailesi ile tatilde aldı. Birçok ünlü isim gibi Maldivler'e giden Zuhal Topal sosyal medya hesabından tatil pozlarını paylaşmayı da ihmal etmedi. Eşi, kızı ve arkadaşlarıyla gittiği Maldivler tatilinden paylaşımlarda bulunan Zuhal Topal fiziği ile övgüleri toplarken tercih ettiği beyaz bikini modeli ile sosyal medyanın diline düştü. Zuhal Topal'ın beyaz bikinisi 'bebek bezine' benzetildi. İşte Zuhal Topal'ın bikinili pozları...

Maldivler’den paylaşan Zuhal Topal’ın beyaz bikinisine ’bebek bezi’ benzetmesi! Sosyal medyanın diline düştü!

Yemekteyiz yarışması ile adını duyuran oyuncu ve sunucu Zuhal Topal, okulların tatile girmesiyle ailesi ve arkadaşlarıyla soluğu Maldivler'de aldı. Tatilin tadını çıkaran Zuhal Topal, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Maldivler’den paylaşan Zuhal Topal’ın beyaz bikinisine ’bebek bezi’ benzetmesi! Sosyal medyanın diline düştü!

46 yaşındaki Zuhal Topal 2008 yılında Korhan Saygıner ile hayatını birleştirmişti.

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Maldivler’den paylaşan Zuhal Topal’ın beyaz bikinisine ’bebek bezi’ benzetmesi! Sosyal medyanın diline düştü!

Mutlu evlilikleri ile parmakla gösterilen çiftlerden olan Zuhal Topal ile Korhan Saygıner'in Lina adını verdikleri bir de kızları var.

Maldivler’den paylaşan Zuhal Topal’ın beyaz bikinisine ’bebek bezi’ benzetmesi! Sosyal medyanın diline düştü!

Paylaşımlarıyla dikkat çeken Zuhal Topal'ı sosyal medyada 2 milyon kişi takip ediyor.

Maldivler’den paylaşan Zuhal Topal’ın beyaz bikinisine ’bebek bezi’ benzetmesi! Sosyal medyanın diline düştü!

Özel hayatı ile merak konusu olan Zuhal Topal son olarak tatil pozlarıyla adından söz ettirdi.

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