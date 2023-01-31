Giriş Tarihi: 31.01.2023 13:51
Güncelleme Tarihi: 31.01.2023
13:59
Maldivler'den paylaşan Zuhal Topal'ın beyaz bikinisine 'bebek bezi' benzetmesi! Sosyal medyanın diline düştü!
Sunucu ve oyuncu Zuhal Topal son olarak soluğu ailesi ile tatilde aldı. Birçok ünlü isim gibi Maldivler'e giden Zuhal Topal sosyal medya hesabından tatil pozlarını paylaşmayı da ihmal etmedi. Eşi, kızı ve arkadaşlarıyla gittiği Maldivler tatilinden paylaşımlarda bulunan Zuhal Topal fiziği ile övgüleri toplarken tercih ettiği beyaz bikini modeli ile sosyal medyanın diline düştü. Zuhal Topal'ın beyaz bikinisi 'bebek bezine' benzetildi. İşte Zuhal Topal'ın bikinili pozları...