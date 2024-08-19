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Haberler Galeri Maneviyata yönelen 62 yaşındaki Yaşar Alptekin'in muhteşem villası adeta müze gibi! İşte göz kamaştıran evi…
Giriş Tarihi: 19.08.2024 11:43 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 11:44

Maneviyata yönelen 62 yaşındaki Yaşar Alptekin'in muhteşem villası adeta müze gibi! İşte göz kamaştıran evi…

Bir döneme damga vuran 62 yaşındaki Yaşar Alptekin, artık bambaşka bir hayat yaşıyor. Alptekin, artık ekranlardan uzak sakin bir hayat tercih ediyor. Yaşar Alptekin evinin kapısını hayranları için açtı. Yaşar Alptekin geçmişi ardında bırakıp maneviyata yöneldi. Eski hayatından çok farklı bir hayat yaşayan Yaşar Alptekin son olarak bir camide verdiği vaazda anne ve babasının hayır duası sayesinde İslamiyet ile şereflendirildiğini dile getirmişti. Yaşar Alptekin'in eşi ile yaşadığı villayı görenler müzeye benziyor diyor. İşte farklı dekorasyonuyla dikkat çeken Yaşar Alptekin'in 4 katlı villası...

Maneviyata yönelen 62 yaşındaki Yaşar Alptekin’in muhteşem villası adeta müze gibi! İşte göz kamaştıran evi…

Manken ve oyuncu 62 yaşındaki Yaşar Alptekin her şeyi bir kenara bıraktı ve maneviyata yöneldi...

Maneviyata yönelen 62 yaşındaki Yaşar Alptekin’in muhteşem villası adeta müze gibi! İşte göz kamaştıran evi…

Yaşar Alptekin, son olarak Eminönü'ndeki Marputçular Camii'nde verdiği vaazı sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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Maneviyata yönelen 62 yaşındaki Yaşar Alptekin’in muhteşem villası adeta müze gibi! İşte göz kamaştıran evi…

Yaşar Alptekin, verdiği vaazda cemaate hayatındaki değişimden bahsederek anne-babanın hayır duasının önemini anlatmıştı.

Maneviyata yönelen 62 yaşındaki Yaşar Alptekin’in muhteşem villası adeta müze gibi! İşte göz kamaştıran evi…

Kendine bambaşka bir hayat kuran Yaşar Alptekin evinin kapısını merak edenler için açtı.

Maneviyata yönelen 62 yaşındaki Yaşar Alptekin’in muhteşem villası adeta müze gibi! İşte göz kamaştıran evi…

Yaşar Alptekin'in eşi ile yaşadığı 4 katlı villası adeta bir müze gibi.

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