Giriş Tarihi: 19.08.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
11:44
Maneviyata yönelen 62 yaşındaki Yaşar Alptekin'in muhteşem villası adeta müze gibi! İşte göz kamaştıran evi…
Bir döneme damga vuran 62 yaşındaki Yaşar Alptekin, artık bambaşka bir hayat yaşıyor. Alptekin, artık ekranlardan uzak sakin bir hayat tercih ediyor. Yaşar Alptekin evinin kapısını hayranları için açtı. Yaşar Alptekin geçmişi ardında bırakıp maneviyata yöneldi. Eski hayatından çok farklı bir hayat yaşayan Yaşar Alptekin son olarak bir camide verdiği vaazda anne ve babasının hayır duası sayesinde İslamiyet ile şereflendirildiğini dile getirmişti. Yaşar Alptekin'in eşi ile yaşadığı villayı görenler müzeye benziyor diyor. İşte farklı dekorasyonuyla dikkat çeken Yaşar Alptekin'in 4 katlı villası...