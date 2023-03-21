Giriş Tarihi: 21.03.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 10:39

'Maneviyatım ağır basıyor' deyip her şeyi tek kalemde silmişti… Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur tesettüre mi girdi?

Arabeskin efsane sesi Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Geçtiğimiz haftalarda "Maneviyatım ağır basıyor" diyen Tuğçe Tayfur sosyal medya fotoğraflarını da silerek takipçilerine müziği bıraktığını duyurmuştu. Tuğçe Tayfur paylaşımında, "Yeri geldi kazıklar yedim yeri geldi haksızlığa uğradım. Bu işin bazı şeyleri bana ağır gelmeye başladı" ifadelerine yer vermişti. Yeşilçam yıldızı olan annesi Necla Nazır gibi maneviyata yönelen Tuğçe Tayfur'dan yeni paylaşım geldi. Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un tesettüre girdiği görüldü... İşte Tuğçe Tayfur'un tesettürlü kareleri...