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Haberler Galeri 'Maneviyatım ağır basıyor' deyip her şeyi tek kalemde silmişti… Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur tesettüre mi girdi?
Giriş Tarihi: 21.03.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 10:39

'Maneviyatım ağır basıyor' deyip her şeyi tek kalemde silmişti… Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur tesettüre mi girdi?

Arabeskin efsane sesi Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Geçtiğimiz haftalarda "Maneviyatım ağır basıyor" diyen Tuğçe Tayfur sosyal medya fotoğraflarını da silerek takipçilerine müziği bıraktığını duyurmuştu. Tuğçe Tayfur paylaşımında, "Yeri geldi kazıklar yedim yeri geldi haksızlığa uğradım. Bu işin bazı şeyleri bana ağır gelmeye başladı" ifadelerine yer vermişti. Yeşilçam yıldızı olan annesi Necla Nazır gibi maneviyata yönelen Tuğçe Tayfur'dan yeni paylaşım geldi. Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un tesettüre girdiği görüldü... İşte Tuğçe Tayfur'un tesettürlü kareleri...

’Maneviyatım ağır basıyor’ deyip her şeyi tek kalemde silmişti… Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur tesettüre mi girdi?

"Maneviyatım ağır basıyor" diyerek müzik ve sahne kariyerini noktalayan Necla Nazır ve Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, tesettüre girdi. Sosyal medya hesabından tesettürlü pozunu paylaşan Tuğçe Tayfur değişimi ile dikkat çekti.

’Maneviyatım ağır basıyor’ deyip her şeyi tek kalemde silmişti… Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur tesettüre mi girdi?

Arabeskin efsane sesi Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çok konuşuldu.

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’Maneviyatım ağır basıyor’ deyip her şeyi tek kalemde silmişti… Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur tesettüre mi girdi?

Geçtiğimiz haftalarda "Maneviyatım ağır basıyor" diyen Tuğçe Tayfur sosyal medya fotoğraflarını da silerek takipçilerine müziği bıraktığını duyurmuştu.

’Maneviyatım ağır basıyor’ deyip her şeyi tek kalemde silmişti… Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur tesettüre mi girdi?

Tuğçe Tayfur paylaşımında, "Yeri geldi kazıklar yedim yeri geldi haksızlığa uğradım. Bu işin bazı şeyleri bana ağır gelmeye başladı" ifadelerine yer vermişti.

’Maneviyatım ağır basıyor’ deyip her şeyi tek kalemde silmişti… Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur tesettüre mi girdi?

Yeşilçam yıldızı olan annesi Necla Nazır gibi maneviyata yönelen Tuğçe Tayfur'dan yeni paylaşım geldi.

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