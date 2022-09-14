Giriş Tarihi: 14.09.2022 10:25
Mankenler kraliçesi Bahar Erdeniz'in oğlu meğer kendisinden ünlüymüş!
Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu, model ve mankenler kraliçesi seçilen Bahar Erdeniz, Tarık Akan ve Kadir İnanır gibi usta isimlerde başrolde oynamıştı. Yeşilçam'ın efsane isimlerinden olan Bahar Erdeniz, bir döneme damga vurmuştu. Bahar Erdeniz, Fenerbahçe'nin yıldız ismi Engin Verel ile evlenmişti. Ünlü çiftin evliliğinden ise 1 oğulları bulunuyor. Bahar Erdeniz ile Engin Verel'in oğulları ise ünlü bir oyuncu çıktı. İşte detaylar..