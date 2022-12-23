Giriş Tarihi: 23.12.2022 08:09
Mankenler kraliçesiydi, Yeşilçam yıldızı oldu! Yakışıklı oğlu şimdilerin ünlü oyuncusuymuş...
Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu, model ve mankenler kraliçesi seçilen Bahar Erdeniz, Tarık Akan ve Kadir İnanır gibi usta isimlerde başrolde oynamıştı. Bahar Erdeniz, Mankerler Kraliçesiyken Yeşilçam'ın yıldız ismi olmuştu. Bir döneme damgasını vuran Bahar Erdeniz, Fenerbahçe'nin yıldız ismi Engin Verel ile evlenmişti. Ünlü çiftin evliliğinden 1 oğulları bulunuyor. Bahar Erdeniz ile Engin Verel'in oğulları ise ünlü bir oyuncu çıktı. İşte detaylar..