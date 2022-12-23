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Haberler Galeri Mankenler kraliçesiydi, Yeşilçam yıldızı oldu! Yakışıklı oğlu şimdilerin ünlü oyuncusuymuş...
Giriş Tarihi: 23.12.2022 08:09

Mankenler kraliçesiydi, Yeşilçam yıldızı oldu! Yakışıklı oğlu şimdilerin ünlü oyuncusuymuş...

Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu, model ve mankenler kraliçesi seçilen Bahar Erdeniz, Tarık Akan ve Kadir İnanır gibi usta isimlerde başrolde oynamıştı. Bahar Erdeniz, Mankerler Kraliçesiyken Yeşilçam'ın yıldız ismi olmuştu. Bir döneme damgasını vuran Bahar Erdeniz, Fenerbahçe'nin yıldız ismi Engin Verel ile evlenmişti. Ünlü çiftin evliliğinden 1 oğulları bulunuyor. Bahar Erdeniz ile Engin Verel'in oğulları ise ünlü bir oyuncu çıktı. İşte detaylar..

Mankenler kraliçesiydi, Yeşilçam yıldızı oldu! Yakışıklı oğlu şimdilerin ünlü oyuncusuymuş...

Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu, model ve mankenler kraliçesi olan Bahar Erdeniz, şimdilerde 72 yaşında. Bir döneme damga vuran Bahar Erdeniz'in oğlu meğer kendisinden de ünlüymüş. Öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Mankenler kraliçesiydi, Yeşilçam yıldızı oldu! Yakışıklı oğlu şimdilerin ünlü oyuncusuymuş...

Bahar Erdeniz, Günaydın Gazetesi'nin ortaklaşa düzenlediği Mankenler Kraliçesi Yarışması'na katıldı. Erdeniz, 21 Mayıs 1971'de Emek Sineması'nda yapılan yarışmada birincilik tacının sahibi olmuştu.

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Mankenler kraliçesiydi, Yeşilçam yıldızı oldu! Yakışıklı oğlu şimdilerin ünlü oyuncusuymuş...

Bahar Erdeniz, "Afacan Küçük Serseri" filmi ile sinemaya geçmişti. 17 Mayıs 1950 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Erdeniz, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Engin Verel ile 2. evliliğini yaptı.

Mankenler kraliçesiydi, Yeşilçam yıldızı oldu! Yakışıklı oğlu şimdilerin ünlü oyuncusuymuş...

Çiftin mutlu evliliğinden Can adından bir oğulları var. Bahar Erdeniz'in yakışıklı oğlu ünlü bir oyuncu.

Mankenler kraliçesiydi, Yeşilçam yıldızı oldu! Yakışıklı oğlu şimdilerin ünlü oyuncusuymuş...
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