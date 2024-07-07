Giriş Tarihi: 07.07.2024 20:39
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
20:39
Margot Robbie’nin yeni görüntüsü şaşırttı! Margot Robbie’nin hamile olduğu ortaya bu fotoğrafla ortaya çıktı!
2023'te gişe rekorları kıran 'Barbie' filminde canlandırdığı karakterle ününe ün katan Margot Robbie'den beklenmedik bir hamle geldi. Margot Robbie, bugün yattan eşiyle birlikte inerken çekilen fotoğraflarla tekrar gündeme geldi. Ünlü yıldız, büyüyen karnıyla bir anda magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncu Margot Robbie'nin hamile olduğu ortaya çıktı. İşte Margot Robbie'nin gündeme bomba gibi düşen o fotoğrafı!