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Haberler Galeri Margot Robbie’nin yeni görüntüsü şaşırttı! Margot Robbie’nin hamile olduğu ortaya bu fotoğrafla ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 07.07.2024 20:39 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 20:39

Margot Robbie’nin yeni görüntüsü şaşırttı! Margot Robbie’nin hamile olduğu ortaya bu fotoğrafla ortaya çıktı!

2023'te gişe rekorları kıran 'Barbie' filminde canlandırdığı karakterle ününe ün katan Margot Robbie'den beklenmedik bir hamle geldi. Margot Robbie, bugün yattan eşiyle birlikte inerken çekilen fotoğraflarla tekrar gündeme geldi. Ünlü yıldız, büyüyen karnıyla bir anda magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncu Margot Robbie'nin hamile olduğu ortaya çıktı. İşte Margot Robbie'nin gündeme bomba gibi düşen o fotoğrafı!

Margot Robbie’nin yeni görüntüsü şaşırttı! Margot Robbie’nin hamile olduğu ortaya bu fotoğrafla ortaya çıktı!

Aktris Margot Robbie'den herkesi şaşırtan hamle!

Margot Robbie’nin yeni görüntüsü şaşırttı! Margot Robbie’nin hamile olduğu ortaya bu fotoğrafla ortaya çıktı!

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞEN O HABER!

Ünlü oyuncu, eşi Tom Ackerley ile yatta tatildeyken çekilen fotoğrafları magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Margot Robbie’nin yeni görüntüsü şaşırttı! Margot Robbie’nin hamile olduğu ortaya bu fotoğrafla ortaya çıktı!

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZ MARGOT ROBBİE HAMİLE!

Ünlü oyuncu Margot Robbie'nin hamile olduğu ortaya çıktı.

Margot Robbie’nin yeni görüntüsü şaşırttı! Margot Robbie’nin hamile olduğu ortaya bu fotoğrafla ortaya çıktı!

AYLARCA GİZLEDİ!

Ünlü oyuncu hamileliğini herkesten gizledi, ancak çekilen fotoğraf gerçeği gün yüzüne çıkardı.

Margot Robbie’nin yeni görüntüsü şaşırttı! Margot Robbie’nin hamile olduğu ortaya bu fotoğrafla ortaya çıktı!

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞEN O FOTOĞRAF!

İşte Margot Robbie'nin gündeme bomba gibi düşen o fotoğrafı!

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