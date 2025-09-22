Giriş Tarihi: 22.09.2025 08:13
Marketler pazar günleri kapalı mı olacak?
Türkiye'de zincir marketlerin pazar günleri açık olup olmayacağı tartışması yeniden gündemde. Perakendeciler Federasyonu, zincir marketlerin pazar günleri kapalı olması yönünde talepte bulunurken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise bunun için ilgili odaların ortak bir başvuru yapmadığını açıkladı. Peki, zincir marketlerin pazar günleri kapalı olması hem esnaf hem de vatandaş açısından ne gibi etkiler yaratır? Mevlüt Tezel kaleme aldı...