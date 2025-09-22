Marketler pazar günleri kapalı mı olacak?

ALMANLAR YİNE YAPMIŞ!

Alman otomotiv parça üreticisi Mahle, elektrikli araçlar için yeni bir menzil uzatıcı motor sistemi geliştirdi.

Donamım Haber'e göre bu yeni motor, 800 voltluk jeneratör özel soğutma sistemiyle nadir toprak mıknatısları kullanmadan çalışabiliyor. Ve yüzde 97'nin üzerinde verimlilikle sürekli olarak 85 kW güç üreterek bataryayı şarj edebiliyor.

Bu motor sayesinde hibrit sürüşlerde 1.350 km menzile ulaşılabiliyor. Yani şu an en uzun menzilli elektrikli araçların yaklaşık iki katına denk geliyor.

Almanlar mühendislikte neden iyi olduklarını bir kez daha kanıtlamışa benziyorlar.

Çinliler teknolojiyi ileri seviyelere getirmek yerine hemen seri üretime geçiyorlar. Almanlar ise mükemmele ulaşana kadar bekliyor!

Almanların mühendislikteki bu mükemmel olma takıntısı II. Dünya Savaşı'nı bile kaybettirdi.

Alman Panther tankları, Sovyet T- 34'lerden teknoloji olarak çok ileriydi. T-34'ler 1 km mesafeye atışı yapabiliyordu. Pantherler ise 3 km uzaktan nokta atışı yapabiliyorlardı.

Sovyetler bir Alman tankını yok etmek için en az altı tanka ihtiyaç duyardı ama çok ucuza, daha fazla seri üretim yaptıkları için Almanları yendiler.

Alman mükemmeliyetçiliği elektrikli araçların en büyük dezavantajı olan menzili sorununu ortadan kaldıracağa benziyorlar.

Çinlilerin, Ruslardan farkı yeni teknolojileri ışık hızıyla kopyalamaları!