Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Masal gibi bir düğünle evlenmişlerdi... Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanma kararı aldı! Mutluluk 8 ay sürdü!
Giriş Tarihi: 13.04.2023 07:57 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 08:27

Masal gibi bir düğünle evlenmişlerdi... Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanma kararı aldı! Mutluluk 8 ay sürdü!

SON DAKİKA MAGAZİN HABERİ: Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, 8 ay önce rüya gibi bir düğünle evlenmişti. Henüz evliliklerinde bir yılı bile dolduramayan çift hakkında geçtiğimiz günlerde 'evlilikte kriz' iddiaları ortaya atılmıştı. Evi terk ettiği de konuşulan güzel oyuncu Demet Özdemir, "Evliliklerde böyle şeyler olur" demişti. Ancak çiftten kötü haber geldi. Çift terapistine de gittikleri söylenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evliliklerindeki krizi atlatamadı. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un boşanma kararı aldıkları magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı.

Masal gibi bir düğünle evlenmişlerdi... Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanma kararı aldı! Mutluluk 8 ay sürdü!

Mutlulukları kısa sürdü! Güzel oyuncu Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan kötü haber geldi... BOŞANIYORLAR!

Masal gibi bir düğünle evlenmişlerdi... Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanma kararı aldı! Mutluluk 8 ay sürdü!

SON DAKİKA MAGAZİN HABERİ: Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, 8 ay önce rüya gibi bir düğünle evlenmişti. Henüz evliliklerinde bir yılı bile dolduramayan çift hakkında geçtiğimiz günlerde 'evlilikte kriz' iddiaları ortaya atılmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Masal gibi bir düğünle evlenmişlerdi... Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanma kararı aldı! Mutluluk 8 ay sürdü!

Evi terk ettiği de konuşulan güzel oyuncu Demet Özdemir, "Evliliklerde böyle şeyler olur" demişti. Ancak çiftten kötü haber geldi.

Masal gibi bir düğünle evlenmişlerdi... Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanma kararı aldı! Mutluluk 8 ay sürdü!

Çift terapistine de gittikleri söylenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evliliklerindeki krizi atlatamadı. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un boşanma kararı aldıkları magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı.

Masal gibi bir düğünle evlenmişlerdi... Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanma kararı aldı! Mutluluk 8 ay sürdü!

GALAYA KATILMADI!

Oğuzhan Koç'un, Gizem Karaca ve İbrahim Büyükak ile başrolü paylaştığı yeni filminin galasında gözler Demet Özdemir'i aramıştı. Oyuncu, bir süredir aralarının açık olduğu bilinen eşini galada yalnız bıraktı.

SON DAKİKA