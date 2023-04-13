Giriş Tarihi: 13.04.2023 07:57 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 08:27

Masal gibi bir düğünle evlenmişlerdi... Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanma kararı aldı! Mutluluk 8 ay sürdü!

SON DAKİKA MAGAZİN HABERİ: Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, 8 ay önce rüya gibi bir düğünle evlenmişti. Henüz evliliklerinde bir yılı bile dolduramayan çift hakkında geçtiğimiz günlerde 'evlilikte kriz' iddiaları ortaya atılmıştı. Evi terk ettiği de konuşulan güzel oyuncu Demet Özdemir, "Evliliklerde böyle şeyler olur" demişti. Ancak çiftten kötü haber geldi. Çift terapistine de gittikleri söylenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evliliklerindeki krizi atlatamadı. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un boşanma kararı aldıkları magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı.