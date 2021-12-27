Masterchef Danilo Zanna’nın eski eşi Tuğçe Demirbilek’ten imalı paylaşım! İhanet iddialarının gölgesinde boşanmışlardı...

Masterchef yarışmasının sempatik İtalyan şefi Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek 2012 yılında hayatlarını birleştirmişti. Çift 2013 yılında oğullarının kucağına almıştı. 9 yıllık evliliklerinde fikir ayrılıklarına düştüklerini açıklayan çift boşanacaklarını duyurmuştu. Boşanma sürecinde anlaşmazlık yaşayan ve haklarında ihanet iddiaları da ortaya atılan çift geçtiğimiz günlerde tek celsede boşanmıştı. Masterchef Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek kısa bir süre önce "Ben geldim İnstagram" diye paylaşımda bulunmuştu. Tuğçe Demirbilek'in son paylaşımı ise oldukça imalı bulundu. İşte Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek'in olay paylaşımı...