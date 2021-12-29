Masterchef Esra Tokelli’ye sosyal medyada yorum yağdı: Mutfakta o makyaj fazla değil mi?

2020 MasterChef Türkiye'de ana kadro yarışmacılarından olan Esra Tokelli oldukça dikkat çekmişti. Masterchef ile ünlenen ve yarışmanın ardından, kendi markası ile açtığı restoranı işleten ve şef olarak lezzetli yemeklere imza atan Esra Tokelli sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Instagram'da 300 bine yakın kişinin takip ettiği Masterchef Esra Tokelli'nin paylaşımlarına ise ağır makyajı damga vurdu. Takipçileri oldukça yoğun bi makyaj ve takma kirpikleri ile yemek yapan Esra Tokelli'ye "Mutfakta o makyaj fazla değil mi?" diye sordu. İşte eski Masterchef yarışmacısı Esra Tokelli'nin son hali ve sizin için derlediğimiz Masterchef'ten sonra oldukça değişen yarışmacılar...