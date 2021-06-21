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Haberler Galeri MasterChef Tanya aldığı kilolarla şaşkına çevirdi! Kıbrıslı şivesiyle yıldızı parlayan Tanya Kilitkayalı'nın yarışmadaki halinden eser kalmadı!
Giriş Tarihi: 21.06.2021 17:14 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 17:16

aldığı kilolarla şaşkına çevirdi! şivesiyle yıldızı parlayan 'nın yarışmadaki halinden eser kalmadı!

Bir dönem herkesin konuştuğu isimler gözlerden uzak kaldığı zaman son halleri merak ediliyor, değişimleri görenleri şaşırtıyor. Ünlü isimlerin son halleri ise hayranları tarafından sosyal medyada sık sık araştırılıyor. O isimlerden biri de MasterChef yarışmasındaki naif halleri ve şivesiyle tanınan . , yarışmadan sonraki değişimini Instagram hesabından gözler önüne serdi. 'ye damga vuran isimlerden biri olan Kilitkayalı, 10 kilo aldığı son halini takipçileriyle paylaştı. Ekranlardaki halinden eser kalmayan ünlü yarışmacı, bir anda gündeme oturdu...

MasterChef Tanya aldığı kilolarla şaşkına çevirdi! Kıbrıslı şivesiyle yıldızı parlayan Tanya Kilitkayalı'nın yarışmadaki halinden eser kalmadı!

'MasterChef Türkiye' yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve şivesiyle hafızalara kazınan , yarışma sonrası sevenleriyle sosyal medya üzerinden etkileşim kurmayı ihmal etmedi.

MasterChef Tanya aldığı kilolarla şaşkına çevirdi! Kıbrıslı şivesiyle yıldızı parlayan Tanya Kilitkayalı'nın yarışmadaki halinden eser kalmadı!

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan 'nın Instagram sayfasında yayınladığı fotoğraflar büyük ilgi görüyor. Fenomen yarışmacının değişimi son günlerde gündemde.

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MasterChef Tanya aldığı kilolarla şaşkına çevirdi! Kıbrıslı şivesiyle yıldızı parlayan Tanya Kilitkayalı'nın yarışmadaki halinden eser kalmadı!

"BİRAZ DEĞİL 10 KİLO ALDIM"

''nin sevilen yarışmacısı son haliyle şaşırttı. 10 kilo alan Tanya paylaşımına "Tanya sen biraz kilo mu aldın ya? / Evet biraz değil, 10 kg aldım" notunu düştü.

MasterChef Tanya aldığı kilolarla şaşkına çevirdi! Kıbrıslı şivesiyle yıldızı parlayan Tanya Kilitkayalı'nın yarışmadaki halinden eser kalmadı!

'nın paylaşımına binlerce yorum yağdı. Bazı takipçileri bu halini de çok beğenirken bazı takipçileri ise eski görüntüsüne dönmesini önerdi.

MasterChef Tanya aldığı kilolarla şaşkına çevirdi! Kıbrıslı şivesiyle yıldızı parlayan Tanya Kilitkayalı'nın yarışmadaki halinden eser kalmadı!

"MASTERCHEF'TE AŞK VAR"

yarışmasından elenen yarışmacılardan biri olan Berker Başmanav'dan çok konuşulacak bir itiraf gelmişti. Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın 'Mücbir Sebepler' programına katılan Berker, "MasterChef'te aşk var" demişti.

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