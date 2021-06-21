MasterChef Tanya aldığı kilolarla şaşkına çevirdi! Kıbrıslı şivesiyle yıldızı parlayan Tanya Kilitkayalı'nın yarışmadaki halinden eser kalmadı!

Bir dönem herkesin konuştuğu isimler gözlerden uzak kaldığı zaman son halleri merak ediliyor, değişimleri görenleri şaşırtıyor. Ünlü isimlerin son halleri ise hayranları tarafından sosyal medyada sık sık araştırılıyor. O isimlerden biri de MasterChef yarışmasındaki naif halleri ve Kıbrıslı şivesiyle tanınan Tanya Kilitkayalı. MasterChef Tanya, yarışmadan sonraki değişimini Instagram hesabından gözler önüne serdi. MasterChef 2020'ye damga vuran isimlerden biri olan Kilitkayalı, 10 kilo aldığı son halini takipçileriyle paylaştı. Ekranlardaki halinden eser kalmayan ünlü yarışmacı, bir anda gündeme oturdu...