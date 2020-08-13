Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri MasterChef'in Somer Şef'i sosyal medyada ilgi odağı oldu! Somer Sivrioğlu’na bakan dönüp bir daha baktı!

'in 'i sosyal medyada oldu! ’na bakan dönüp bir daha baktı!

Şef , üç sezondur yarışmasında jüri üyeliği yapıyor. 'de menüsünde pek çok Türk lezzeti bulunan ve marka haline gelen bir Türk restoranı işleten Somer Sivrioğlu, hem sert hem de esprili halleriyle dikkat çekiyor. programında jüri üyesi olarak izlediğimiz Sivrioğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şef yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada haline geldi. Ailesiyle sık sık yapan 'in özellikle annesiyle yaptığı paylaşımlar çok sayıda yorum ve alıyor. Ünlü şefin annesine olan benzerliği ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. İşte MasterChef Türkiye izleyicisinin merakla takip ettiği Somer Şef'in annesi…

Giriş Tarihi: 13.08.2020 06:41 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 06:50
MasterChef'in Somer Şef'i sosyal medyada ilgi odağı oldu! Somer Sivrioğlu’na bakan dönüp bir daha baktı!

Şef , üç sezondur yarışmasında jüri üyeliği yapıyor. 'de menüsünde pek çok Türk lezzeti bulunan ve marka haline gelen bir Türk restoranı işleten Somer Sivrioğlu, hem sert hem de esprili halleriyle dikkat çekiyor. programında jüri üyesi olarak izlediğimiz Sivrioğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şef yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada haline geldi. Ailesiyle sık sık yapan 'in özellikle annesiyle yaptığı paylaşımlar çok sayıda yorum ve alıyor. Ünlü şefin annesine olan benzerliği ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. İşte MasterChef Türkiye izleyicisinin merakla takip ettiği Somer Şef'in annesi…

MasterChef'in Somer Şef'i sosyal medyada ilgi odağı oldu! Somer Sivrioğlu’na bakan dönüp bir daha baktı!

AKIN AKINÖZÜ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MasterChef'in Somer Şef'i sosyal medyada ilgi odağı oldu! Somer Sivrioğlu’na bakan dönüp bir daha baktı!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
MasterChef'in Somer Şef'i sosyal medyada ilgi odağı oldu! Somer Sivrioğlu’na bakan dönüp bir daha baktı!
MasterChef'in Somer Şef'i sosyal medyada ilgi odağı oldu! Somer Sivrioğlu’na bakan dönüp bir daha baktı!
MasterChef'in Somer Şef'i sosyal medyada ilgi odağı oldu! Somer Sivrioğlu’na bakan dönüp bir daha baktı!
MasterChef'in Somer Şef'i sosyal medyada ilgi odağı oldu! Somer Sivrioğlu’na bakan dönüp bir daha baktı!

SERTAB ERENER

SON DAKİKA