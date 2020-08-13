MasterChef'in Somer Şef'i sosyal medyada ilgi odağı oldu! Somer Sivrioğlu’na bakan dönüp bir daha baktı!

Şef Somer Sivrioğlu, üç sezondur MasterChef Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapıyor. Sydney'de menüsünde pek çok Türk lezzeti bulunan ve marka haline gelen bir Türk restoranı işleten Somer Sivrioğlu, hem sert hem de esprili halleriyle dikkat çekiyor. MasterChef Türkiye programında jüri üyesi olarak izlediğimiz Sivrioğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şef yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada ilgi odağı haline geldi. Ailesiyle sık sık paylaşım yapan Somer Şef'in özellikle annesiyle yaptığı paylaşımlar çok sayıda yorum ve beğeni alıyor. Ünlü şefin annesine olan benzerliği ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. İşte MasterChef Türkiye izleyicisinin merakla takip ettiği Somer Şef'in annesi…