MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir şimdilerde tanınmaz halde! Yıllar sonra ortaya çıktı!

'MasterChef Türkiye 2018' yarışmasıyla tanınan, yarışmadan diskalifiye olduktan sonra papağanına işkence ettiği görüntüler infial uyandıran Murat Özdemir, uzun süre sonra sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu. Murat Özdemir, ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördükten sonra, hayvan hakları savunucuları ve Acun Ilıcalı başta olmak üzere herkesten özür dilemişti. Saçlarını uzatıp, sakal ve bıyık bırakan 48 yaşındaki aşçı Murat Özdemir'in paylaşımlarını görenler, yeni imajı ile tanımakta zorlandı.