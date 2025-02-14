Giriş Tarihi: 14.02.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
12:06
Mauro Icardi'nin yeni aşkı China Suarez'den Sevgililer Günü paylaşımı! "Bu kadar çok sevgi için teşekkür ederim"
Galatasaray'ın yıldız futbolcularından biri olan Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile ayrılığının ardından China Suarez ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. Aşklarını dolu dizgin yaşayan çift, paylaşımlarıyla da adeta düşman çatlatıyor. Suarez, son olarak biricik aşkı Icardi ile çekilmiş bir pozunu yayınlayarak Sevgililer Günü'nü kutladı.