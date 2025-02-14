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Haberler Galeri Mauro Icardi'nin yeni aşkı China Suarez'den Sevgililer Günü paylaşımı! "Bu kadar çok sevgi için teşekkür ederim"
Giriş Tarihi: 14.02.2025 12:00 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 12:06

Mauro Icardi'nin yeni aşkı China Suarez'den Sevgililer Günü paylaşımı! "Bu kadar çok sevgi için teşekkür ederim"

Galatasaray'ın yıldız futbolcularından biri olan Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile ayrılığının ardından China Suarez ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. Aşklarını dolu dizgin yaşayan çift, paylaşımlarıyla da adeta düşman çatlatıyor. Suarez, son olarak biricik aşkı Icardi ile çekilmiş bir pozunu yayınlayarak Sevgililer Günü'nü kutladı.

Mauro Icardi’nin yeni aşkı China Suarez’den Sevgililer Günü paylaşımı! Bu kadar çok sevgi için teşekkür ederim

Wanda Nara'dan olaylı bir şekilde ayrılan Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi, China Suarez ile aşk yaşamaya başladığını duyurmuştu.

Mauro Icardi’nin yeni aşkı China Suarez’den Sevgililer Günü paylaşımı! Bu kadar çok sevgi için teşekkür ederim

Yıldız futbolcu paylaşımında aşkını ilan ederek "Olmam gereken yerdeyim. En güzel hikayeler beklenmedik anlarda başlar. Kader" ifadelerini kullanmıştı.

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Mauro Icardi’nin yeni aşkı China Suarez’den Sevgililer Günü paylaşımı! Bu kadar çok sevgi için teşekkür ederim

Mauro Icardi'nin China Suarez olarak bilinen Maria Eugenia Suarez ile aşk ilanı fotoğrafları sosyal medyada beğeni yağmuruna tutularak, rekor kırmıştı.

Mauro Icardi’nin yeni aşkı China Suarez’den Sevgililer Günü paylaşımı! Bu kadar çok sevgi için teşekkür ederim

Adeta yüzünde güller açan Icardi'nin mutluluk fotoğrafları eski eşi Wanda Nara'yı kıskandırmıştı.

Mauro Icardi’nin yeni aşkı China Suarez’den Sevgililer Günü paylaşımı! Bu kadar çok sevgi için teşekkür ederim

Suarez, son olarak biricik aşkı Icardi ile çekilmiş bir pozunu yayınlayarak Sevgililer Günü'nü kutladı.

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