Giriş Tarihi: 27.06.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
10:02
Mavi mayosuyla plajda şovunu yaptı! 41 yaşındaki Nesrin Cavadzade fit fiziğiyle ilgi odağı oldu
'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye', 'Aşk Tesadüfleri Sever 2', 'Yasak Elma' ve 'Üç Kuruş' gibi projelerde rol alan geçen Nesrin Cavadzade, tatilde şov yaptı. Güzel oyuncu, parlak mavi mayosuyla ilgi odağı oldu. 41 yaşındaki Nesrin Cavadzade fit fiziğiyle çekilen karelerini 3.3 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yayınladı. Oyuncunun tatil fotoğraflarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.