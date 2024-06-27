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Haberler Galeri Mavi mayosuyla plajda şovunu yaptı! 41 yaşındaki Nesrin Cavadzade fit fiziğiyle ilgi odağı oldu
Giriş Tarihi: 27.06.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 10:02

Mavi mayosuyla plajda şovunu yaptı! 41 yaşındaki Nesrin Cavadzade fit fiziğiyle ilgi odağı oldu

'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye', 'Aşk Tesadüfleri Sever 2', 'Yasak Elma' ve 'Üç Kuruş' gibi projelerde rol alan geçen Nesrin Cavadzade, tatilde şov yaptı. Güzel oyuncu, parlak mavi mayosuyla ilgi odağı oldu. 41 yaşındaki Nesrin Cavadzade fit fiziğiyle çekilen karelerini 3.3 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yayınladı. Oyuncunun tatil fotoğraflarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Mavi mayosuyla plajda şovunu yaptı! 41 yaşındaki Nesrin Cavadzade fit fiziğiyle ilgi odağı oldu

'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye', 'Aşk Tesadüfleri Sever 2', 'Yasak Elma' ve 'Üç Kuruş' gibi yapımlarda yer alan Nesrin Cavadzade, güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu sezonu açtı.

Mavi mayosuyla plajda şovunu yaptı! 41 yaşındaki Nesrin Cavadzade fit fiziğiyle ilgi odağı oldu

41 yaşındaki Nesrin Cavadzade, soluğu tatilde aldı.

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Mavi mayosuyla plajda şovunu yaptı! 41 yaşındaki Nesrin Cavadzade fit fiziğiyle ilgi odağı oldu

Güzel oyuncu, parlak mavi mayosuyla çekilen karelerini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Mavi mayosuyla plajda şovunu yaptı! 41 yaşındaki Nesrin Cavadzade fit fiziğiyle ilgi odağı oldu

Cavadzade'nin kısa sürede 37 binden fazla beğeni alan gönderisine; sosyal medya kullanıcılarından Alev aldı buralar, Dünyanın en güzel kadını, Gerçek bir deniz kızısın, Kraliçe gibi yorumlar geldi.

Mavi mayosuyla plajda şovunu yaptı! 41 yaşındaki Nesrin Cavadzade fit fiziğiyle ilgi odağı oldu

41 yaşındaki Nesrin Cavadzade fit fiziğiyle plajda tüm dikkatleri üzerine çekti.

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