Giriş Tarihi: 10.09.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
10:53
"Mazlumu getirin bana" repliği dillere pelesenk olan Yeşilçam'ın efsanesi Dinçer Çekmez'in kardeşi Adını Feriha Koydum dizisinin yıldızıymış...
Sesini nerede duysak tanıyacağımız usta oyunculardandı Dinçer Çekmez. Yeşilçam'ın efsane oyuncusu 2013 yılında aramızdan ayrıldı. Dinçer Çekmez, özellikle Kemal Sunal ile yer aldığı Kanlı Nigar, Orta Direk Şaban, Meraklı Köfteci, Atla Gel Şaban, Şark Bülbülü gibi sayısız film bıraktı ardında. "Mazlumu getirin bana" repliğiyle hafızlara kazınan Dinçer Çekmez'in meğer kardeşi de usta oyuncuymuş. Dinçer Çekmez'in oyuncu kardeşi Adını Feriha Koydum, Binbir Gece gibi dizilerden tanıdığımız usta isim çıktı...