Giriş Tarihi: 06.04.2024 08:53
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
08:53
Meğer Burcu Özberk’te estetiğin dibine vurmuş! Oyuncu Burcu Özberk'in hayranları yıkıldı!
Yer aldığı dizilerle adından sıkça söz ettiren Burcu Özberk'in oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken isimlerden. Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in estetiksiz hali ortaya çıktı. Gören gözlerine inanamadı. İşte sosyal medyayı sallayan o eski fotoğraflar... Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından Burcu Özberk'i sosyal medyada 9.7 milyon kişi takip ediyor. Burcu Özberk'in paylaşımları da ilgi odağı oluyor. Burcu Özberk'i doğal güzel zanneden hayranları oyunculuğa ilk başladığı yıllardaki fotoğraflarını görünce "Burcu Özberk de estetik harikasıymış" demeden edemedi. İşte Burcu Özberk'in estetiksiz hali...