Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Meğer gözümüzün önünde büyümüş! Bir Gece Masalı'nın yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun'un bu halini gören inanamıyor...
Giriş Tarihi: 22.02.2025 08:20 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 08:22

Meğer gözümüzün önünde büyümüş! Bir Gece Masalı'nın yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun'un bu halini gören inanamıyor...

Genç yaşına rağmen başarılı projelere imza atan Su Burcu Yazgı Coşkun, kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim ile büyük bir çıkış yakalayan Coşkun, şimdilerde Bir Gece Masalı dizisinde başrol oynayarak kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşıyor. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen uzun yıllardır setlerde olan Coşkun'un oyunculuk macerası oldukça etkileyici. Peki ünlü oyuncunun ekranlara ilk çıktığı diziyi hatırlayabilecek misiniz? İşte görenlerin çok şaşırdığı o hali…

Meğer gözümüzün önünde büyümüş! Bir Gece Masalı’nın yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun’un bu halini gören inanamıyor...

Oyunculuğa olan ilgisi daha 5-6 yaşlarındayken başlayan Su Burcu Yazgı Coşkun, televizyon ekranlarındaki oyunculara özenerek bu mesleğe ilgi duydu.

Meğer gözümüzün önünde büyümüş! Bir Gece Masalı’nın yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun’un bu halini gören inanamıyor...

Küçücük yaşta oyunlar kurgulayan ve kendi hikayelerini oynayan Coşkun'un yeteneğini fark eden ablası, onu bir ajansa kaydettirdi. Bu adım, genç yıldızın kariyerinin kapısını aralayan en önemli gelişme oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Meğer gözümüzün önünde büyümüş! Bir Gece Masalı’nın yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun’un bu halini gören inanamıyor...

Henüz 7 yaşındayken ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Coşkun, 8 yıl önce Kenan İmirzaloğlu ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı Karadayı dizisinde yer alarak izleyicinin karşısına çıktı.

Meğer gözümüzün önünde büyümüş! Bir Gece Masalı’nın yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun’un bu halini gören inanamıyor...

Burada Feride karakterinin yeğeni Neşe'yi canlandıran Coşkun, küçük yaşına rağmen sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Meğer gözümüzün önünde büyümüş! Bir Gece Masalı’nın yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun’un bu halini gören inanamıyor...

KARDEŞLERİM VE BİR GECE MASALI İLE BÜYÜK ÇIKIŞ YAKALADI

Coşkun, Karadayı ile başlayan oyunculuk yolculuğuna, çeşitli projelerde rol alarak devam etti. Ancak asıl şöhretini, 2021 yılında yayına giren Kardeşlerim dizisindeki Asiye karakteriyle yakaladı.

SON DAKİKA