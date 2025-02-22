Giriş Tarihi: 22.02.2025 08:20
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025
08:22
Meğer gözümüzün önünde büyümüş! Bir Gece Masalı'nın yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun'un bu halini gören inanamıyor...
Genç yaşına rağmen başarılı projelere imza atan Su Burcu Yazgı Coşkun, kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim ile büyük bir çıkış yakalayan Coşkun, şimdilerde Bir Gece Masalı dizisinde başrol oynayarak kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşıyor. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen uzun yıllardır setlerde olan Coşkun'un oyunculuk macerası oldukça etkileyici. Peki ünlü oyuncunun ekranlara ilk çıktığı diziyi hatırlayabilecek misiniz? İşte görenlerin çok şaşırdığı o hali…