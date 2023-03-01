Giriş Tarihi: 01.03.2023 15:38
Güncelleme Tarihi: 01.03.2023
15:40
Mehmet Ali Erbil'e hapis şoku! Mehmet Ali Erbil – Ece Ronay davasında karar çıktı
Sunucu Mehmet Ali Erbil'in, klibinde oynadığı fenomen Ece Ronay'ı taciz ettiği mesajların ifşa olmasının ardından magazin gündemini meşgul eden olayla ilgili ünlü sunucunun yargılanması tamamlandı. Duruşmaya müşteki Ece Ronay ve sanık Mehmet Ali Erbil katılmadı. Davayı karara bağlayan mahkeme ünlü sunucuya 'Tehdit' suçundan beraat, 'Hakaret' suçundan 13 bin 100 lira para cezası ve 'Cinsel taciz' suçundan da 4 ay 15 gün hapis cezası verdi.