Mehmet Ali Erbil’e hapis şoku! Mehmet Ali Erbil – Ece Ronay davasında karar çıktı

SAVCI MÜTALAASINI TEKRARLADI

Duruşmada Cumhuriyet savcısı önceki celse açıkladığı mütalaasını tekrarladı. Mütalaada sanık hakkında "Tiktok görüntülerini yayınlıycam" şeklinde mesaj göndererek Ronay'ı tehdit ettiği gerekçesiyle davası açılmış olsa da daha önce sosyal medyada yayınlanmış bir görüntünün tekrar yayınlanacağına ilişkin beyanın tehdit suçunun yasal unsurlarını oluşturmaması nedeniyle sanığın 'Tehdit' suçundan beraati istendi. 'Zincirleme şekilde elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz' ve 'Sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' suçlarındansa 7 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.