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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil'e hapis şoku! Mehmet Ali Erbil – Ece Ronay davasında karar çıktı
Giriş Tarihi: 01.03.2023 15:38 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 15:40

Mehmet Ali Erbil'e hapis şoku! Mehmet Ali Erbil – Ece Ronay davasında karar çıktı

Sunucu Mehmet Ali Erbil'in, klibinde oynadığı fenomen Ece Ronay'ı taciz ettiği mesajların ifşa olmasının ardından magazin gündemini meşgul eden olayla ilgili ünlü sunucunun yargılanması tamamlandı. Duruşmaya müşteki Ece Ronay ve sanık Mehmet Ali Erbil katılmadı. Davayı karara bağlayan mahkeme ünlü sunucuya 'Tehdit' suçundan beraat, 'Hakaret' suçundan 13 bin 100 lira para cezası ve 'Cinsel taciz' suçundan da 4 ay 15 gün hapis cezası verdi.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Mehmet Ali Erbil’e hapis şoku! Mehmet Ali Erbil – Ece Ronay davasında karar çıktı

Geçtiğimiz Ekim ayında sunucu Mehmet Ali Erbil ve fenomen Ece Ronay birlikte klip çekimi gerçekleştirmiş, ardından Erbil, klibinde oynadığı Ronay'a mesaj atmıştı. Genç kadınla beraber uyuma teklifinde bulunan Erbil, iddiaya göre red cevabı alınca Ronay'a hakaret etmişti.

Mehmet Ali Erbil’e hapis şoku! Mehmet Ali Erbil – Ece Ronay davasında karar çıktı

Fenomenin şikayeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında ise ünlü sunucuya 3 ayrı suçtan 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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Mehmet Ali Erbil’e hapis şoku! Mehmet Ali Erbil – Ece Ronay davasında karar çıktı

TARAFLAR KARAR DURUŞMASINA GELMEDİ

İstanbul 67 Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya müşteki Ece Ronay ve sanık Mehmet Ali Erbil katılmazken, sanık Mehmet Ali Erbil'in avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mehmet Ali Erbil’e hapis şoku! Mehmet Ali Erbil – Ece Ronay davasında karar çıktı

SAVCI MÜTALAASINI TEKRARLADI

Duruşmada Cumhuriyet savcısı önceki celse açıkladığı mütalaasını tekrarladı. Mütalaada sanık hakkında "Tiktok görüntülerini yayınlıycam" şeklinde mesaj göndererek Ronay'ı tehdit ettiği gerekçesiyle davası açılmış olsa da daha önce sosyal medyada yayınlanmış bir görüntünün tekrar yayınlanacağına ilişkin beyanın tehdit suçunun yasal unsurlarını oluşturmaması nedeniyle sanığın 'Tehdit' suçundan beraati istendi. 'Zincirleme şekilde elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz' ve 'Sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' suçlarındansa 7 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Mehmet Ali Erbil’e hapis şoku! Mehmet Ali Erbil – Ece Ronay davasında karar çıktı

ÜNLÜ SUNUCUNUN AVUKATINDAN BERAAT TALEBİ

Ardından savunma yapan sanık avukatı, "Müvekkilim üzerine atılı suçları işlememiştir. Cinsel taciz iddiasıyla atılan mesajları müvekkilim göndermemiştir. Bu durum tanık beyanlarıyla ispatlanmıştır. Hakaret iddiasını kabul etmemekle birlikte karşılıklı hakaret söz konusu olduğundan bu suç da ortadan kalkmaktadır" diyerek ünlü sunucunun beraatine karar verilmesini istedi.

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