Taciz iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil’e hapis cezası | Video
Klibinde oynadığı fenomen Ece Ronay Bilir’i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan sunucu Mehmet Ali Erbil, 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
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