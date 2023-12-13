Giriş Tarihi: 13.12.2023 12:27 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 12:35

Mehmet Ali Erbil'in ayrıldığı güzel Gülseren Ceylan'dan yeni açıklama: Kopmamız zor oldu, gerçek bir aşk vardı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, son dönemde özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz haftalarda gönlünü kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a kaptırmıştı. Sevgilisi Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlilik teklifi eden 66'lık çapkın Mehmet Ali Erbil'in mutluluğu kısa sürdü. İkili çok geçmeden ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Mehmet Ali Erbil "Ailesi reddetti kızcağızı, severek ayrılmak zorunda kaldık" itirafıyla herkesi şaşırtmıştı. Bir açıklama da Gülseren Ceylan'dan geldi. Ceylan, "Kopmamız zor oldu, gerçek bir aşk vardı" dedi.