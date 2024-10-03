Giriş Tarihi: 03.10.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024
14:08
Mehmet Ali Erbil’in genç sevgilisi Gülseren Ceylan paylaştı! Yatak odasındaki o detay dikkat çekti!
Mehmet Ali Erbil ile genç sevgilisi Gülseren Ceylan, magazin gündeminden düşmeyen isimler arasında yer alıyor. 67'lik ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Gülseren Ceylan, yine sosyal medyada gündem oldu. Gülseren Ceylan, elinde telefon bütün evi gezdirdi. Ceylan daha sonra ise evinin muhteşem Boğaz manzaralı terasını gösterdi. Yatak odasındaki o detay dikkat çekti...