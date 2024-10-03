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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil’in genç sevgilisi Gülseren Ceylan paylaştı! Yatak odasındaki o detay dikkat çekti!
Giriş Tarihi: 03.10.2024 13:50 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 14:08

Mehmet Ali Erbil’in genç sevgilisi Gülseren Ceylan paylaştı! Yatak odasındaki o detay dikkat çekti!

Mehmet Ali Erbil ile genç sevgilisi Gülseren Ceylan, magazin gündeminden düşmeyen isimler arasında yer alıyor. 67'lik ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Gülseren Ceylan, yine sosyal medyada gündem oldu. Gülseren Ceylan, elinde telefon bütün evi gezdirdi. Ceylan daha sonra ise evinin muhteşem Boğaz manzaralı terasını gösterdi. Yatak odasındaki o detay dikkat çekti...

Mehmet Ali Erbil’in genç sevgilisi Gülseren Ceylan paylaştı! Yatak odasındaki o detay dikkat çekti!

Genç sevgili ünlü komedyenin evinin her detayını gösterip yatak odalarına kadar sergiledi.

Mehmet Ali Erbil’in genç sevgilisi Gülseren Ceylan paylaştı! Yatak odasındaki o detay dikkat çekti!

Genç sevgili ünlü komedyenin evinin her detayını gösterip yatak odalarına kadar sergiledi. O anlar Söylemezsem Olmaz masasında konuşuldu.

Gülseren Ceylan bu sefer de evini gezdirdi.

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Mehmet Ali Erbil’in genç sevgilisi Gülseren Ceylan paylaştı! Yatak odasındaki o detay dikkat çekti!

"MAHREMİYETİ KALMADI"

Elinde telefonla yatak odalarından para sayma makinelerine evin her detayını gösteren Ceylan daha sonra ise evinin muhteşem Boğaz manzaralı terasını gösterdi.

Mehmet Ali Erbil'in genç sevgilisi Gülseren Ceylan'dan yatak odası paylaşımı

Mehmet Ali Erbil’in genç sevgilisi Gülseren Ceylan paylaştı! Yatak odasındaki o detay dikkat çekti!

Pınar Eliçe genç kadının Dilan Polat'a özendiğini söylerken diğer yorumcu ise "Evin mahremiyeti kalmadı, para sayma makinesi bankada olur. Evinde devamlı para mı sayacaksın bana mantıklı gelmiyor" dedi.

Mehmet Ali Erbil’in genç sevgilisi Gülseren Ceylan paylaştı! Yatak odasındaki o detay dikkat çekti!

EVLİLİK YAKINDA MI?

Gülseren Ceylan, kısa bir ayrılığın ardından barıştığı Mehmet Ali Erbil'le ilişkisi hakkında konuşmuştu. Mehmet Ali Erbil'le Serdar Ortaç'ın devreye girmesiyle barıştıklarını söyleyen Gülseren Ceylan, "İlişkimiz yeniden düzene girdi" demişti.

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