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Haberler Galeri Mehmet Dinçerler süpürgeyi götürdü mü? Yüzük sahte mi? Mehmet Dinçerler tek tek açıkladı! Hadise ile boşandıktan sonra ilk kez konuştu!
Giriş Tarihi: 14.12.2022 12:02 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 12:02

Mehmet Dinçerler süpürgeyi götürdü mü? Yüzük sahte mi? Mehmet Dinçerler tek tek açıkladı! Hadise ile boşandıktan sonra ilk kez konuştu!

Mehmet Dinçerler hakkında Hadise ile boşanma sürecinde birçok iddia ortaya atıldı. Bugüne kadar susmayı seçen genç işadamı Mehmet Dinçerler, sessizliğini Funda Karayel'in sunduğu A Para'da yayınlanan programda bozdu. Mehmet Dinçerler, Hadise'ye hediye ettiği söylenen yüzük ve boşanırken evden robot süpürgeyi dahi alıp gittiğine dair haberlere tepki gösterdi: "Robot süpürge haberi gerçekten çok komikti, ben de çok güldüm. İnsanlara eğlence çıktı ama ben hayatım boyunca böyle ufak tefek şeylerin peşinde koşmuş bir adam değilim." Hakkındaki iddialara tek tek yanıt veren Mehmet Dinçerler eski yıllarda attığı tepki çeken tweetlere de açıklık getirdi. İşte Mehmet Dinçerler'in boşanma sonrası çok özel açıklamaları...

Mehmet Dinçerler süpürgeyi götürdü mü? Yüzük sahte mi? Mehmet Dinçerler tek tek açıkladı! Hadise ile boşandıktan sonra ilk kez konuştu!

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Mehmet Dinçerler, yaşadığı çalkantılı dönemi ilk kez A Para'da Funda Karayel'in sunduğu 'Yıldızlı Sohbetler' programında anlattı.

Mehmet Dinçerler süpürgeyi götürdü mü? Yüzük sahte mi? Mehmet Dinçerler tek tek açıkladı! Hadise ile boşandıktan sonra ilk kez konuştu!

Ünlü işadamı 'battı' söylentisinden çok kısa süre evli kaldığı Hadise'ye aldığı yüzüğün sahte çıktığı iddiasına, boşandıktan sonra evlerindeki robot süpürgeyi geri istediği haberlerinden annesiyle ilişkisine kadar pek çok konuya açıklık getirdi.

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Mehmet Dinçerler süpürgeyi götürdü mü? Yüzük sahte mi? Mehmet Dinçerler tek tek açıkladı! Hadise ile boşandıktan sonra ilk kez konuştu!

Dinçerler yıllar önce attığı 'Şişko sarışın sen ölmelisin', 'Çok gezen kızdan daha itici bir şey varsa o da onun reklamını yapan kızdır' gibi 'tweet'leri için de özür diledi.

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Mehmet Dinçerler süpürgeyi götürdü mü? Yüzük sahte mi? Mehmet Dinçerler tek tek açıkladı! Hadise ile boşandıktan sonra ilk kez konuştu!

'KENDİMİ GELİŞTİRDİM'
■ Babamın ortak olduğu bir şirket vardı, bu şirket sıkıntıya düştü ve 2-3 sene düzene girsin diye şirketi hem fonladım, hem de destek oldum. Daha sonra baktım ki fonlamakla kurtaracak bir şey yok... Şirketle hiçbir bağım yok, sadece 2016 senesinde şirketin A.Ş.'ye dönebilmesi için 5 ortağı olması gerekiyordu. Babam da bana temsili olarak yüzde 1 ortaklık verdi, sonra da beni çıkardı. Tek bağım bu sembolik ortaklık.

Mehmet Dinçerler süpürgeyi götürdü mü? Yüzük sahte mi? Mehmet Dinçerler tek tek açıkladı! Hadise ile boşandıktan sonra ilk kez konuştu!

Sabah bir uyandım, bizim büyük gazetelerimizden birinde 'battı, bitti' haberleri... Şoke oldum, avukat ve finans müdürümü aradım, hayırdır gerçekten battık mı diye. "Hayır" dediler, bir dava açılmış, ilk celsede bu iş bitecek. Bir yanlış anlaşılma var yani. Gittik hakimin karşına çıktık, hakim "Senin burada ne işin var?" dedi.

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