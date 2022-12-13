Video Magazin Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler boşandıktan sonra ilk kez konuştu! 3 milyonluk yüzük sahte mi? | Video
Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler boşandıktan sonra ilk kez konuştu! 3 milyonluk yüzük sahte mi? | Video

Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler boşandıktan sonra ilk kez konuştu! 3 milyonluk yüzük sahte mi? | Video

13.12.2022 | 09:53

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Mehmet Dinçerler hakkında Hadise ile boşanma sürecinde birçok iddia ortaya atıldı. Bugüne kadar susmayı seçen genç işadamı Mehmet Dinçerler, sessizliğini Funda Karayel'in sunduğu A Para'da yayınlanan programda bozdu. Mehmet Dinçerler, Hadise'ye hediye ettiği söylenen yüzük ve boşanırken evden robot süpürgeyi dahi alıp gittiğine dair haberlere tepki gösterdi: "Robot süpürge haberi gerçekten çok komikti, ben de çok güldüm. İnsanlara eğlence çıktı ama ben hayatım boyunca böyle ufak tefek şeylerin peşinde koşmuş bir adam değilim." Hakkındaki iddialara tek tek yanıt veren Mehmet Dinçerler eski yıllarda attığı tepki çeken tweetlere de açıklık getirdi. İşte Mehmet Dinçerler'in boşanma sonrası çok özel açıklamaları...

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