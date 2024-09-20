"Mehmet Şef kızmıyor mu?" MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın fenomen kızı Sude pozlarıyla yürek hoplattı!

Giriş Tarihi: 20.09.2024 13:42
MasterChef'in sevilen ama bir o kadar da korkulan jürisi Mehmet Yalçınkaya konu kızı Sude olunca pamuk gibi oluyor! MasterChef ile adını tüm Türkiye'ye duyuran Mehmet Yalçınkaya hayranları özel hayatını çok merak ediyor. Peki Mehmet Yalçınkaya'nın oğullarının da baba mesleğini yaptığını biliyor muydunuz? Erkek kardeşlerinin aksine Sude Yalçınkaya fenomen olmayı tercih etmiş. Mehmet Şef'in biricik kızı Sude sosyal medyada ve YouTube'da video içerik üretiyor. Sude Yalçınkaya babası Mehmet Yalçınkaya ile de sık sık eğlenceli videolar çekiyor. İddialı pozlarla güzelliğini de konuşturan Sude Yalçınkaya'ya yorum yağıyor. İşte MasterChef Mehmet Şef'in çocukları...