Melisa Şenolsun ‘Gerçek aşk…’ Güzel oyuncu bombaları ardı ardına patlattı!

Şimdilerde "Masumlar Apartmanı" dizisindeki başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, özel hayatıyla bir süredir gündemden düşmüyor. Geçen haftalarda işletmeci Umut Evirgen ile ilişkisine son veren Şenolsun, eski aşkını çabuk unuttu. Güzel oyuncunun, başrolünde yer aldığı 'Atiye'nin yapımcısı Onur Güvenatam'a gönlünü kaptırdığı iddia edildi. Güzel oyuncu son olarak verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aşk açıklamasıyla çok konuşulan Melisa Şenolsun, tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte güzel oyuncunun açıklamalarından satırbaşları...