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Haberler Galeri Melisa Şenolsun ‘Gerçek aşk…’ Güzel oyuncu bombaları ardı ardına patlattı!
Giriş Tarihi: 05.11.2021 09:57 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 10:03

Melisa Şenolsun ‘Gerçek aşk…’ Güzel oyuncu bombaları ardı ardına patlattı!

Şimdilerde "Masumlar Apartmanı" dizisindeki başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, özel hayatıyla bir süredir gündemden düşmüyor. Geçen haftalarda işletmeci Umut Evirgen ile ilişkisine son veren Şenolsun, eski aşkını çabuk unuttu. Güzel oyuncunun, başrolünde yer aldığı 'Atiye'nin yapımcısı Onur Güvenatam'a gönlünü kaptırdığı iddia edildi. Güzel oyuncu son olarak verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aşk açıklamasıyla çok konuşulan Melisa Şenolsun, tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte güzel oyuncunun açıklamalarından satırbaşları...

Melisa Şenolsun ‘Gerçek aşk…’ Güzel oyuncu bombaları ardı ardına patlattı!

Oyuncu Melisa Şenolsun, Elle dergisine konuştu. Güzel oyuncunun çarpıcı açıklamalarından satırbaşları...

Melisa Şenolsun ‘Gerçek aşk…’ Güzel oyuncu bombaları ardı ardına patlattı!

Bir meselesi olan, katmanlı ve dişil rolleri oynamak daha çok ilgimi çekiyor. Karaktere daha fazla alan yaratabildiğimi hissediyorum.

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Melisa Şenolsun ‘Gerçek aşk…’ Güzel oyuncu bombaları ardı ardına patlattı!

Beni geniş kitlelere ulaştıran birçok projede yer aldım. Hepsi çok kıymetliydi, ama dönüm noktası diyebileceğim şeyler değildi.

Melisa Şenolsun ‘Gerçek aşk…’ Güzel oyuncu bombaları ardı ardına patlattı!

Çok sık rüya görürüm. Hayal kurmanın da ruhu beslediğini düşünüyorum.

Melisa Şenolsun ‘Gerçek aşk…’ Güzel oyuncu bombaları ardı ardına patlattı!

Terazi burcuyum. Dengeyi bulmak dengeyi oturtmak arayışında adaletli olabilmek önemli benim için.

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