Melisa Ural soluğu babası Hakan Ural’ın yanında aldı! Koronayı atlatan Hakan Ural’ın son halini kızı Melisa Ural paylaştı!

Geçtiğimiz günlerde Covid-19 yakalandığı ortaya çıkan ve redavisine hastanede devam edilen Hakan Ural'ın sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. Son olarak Neler Oluyor Hayatta programında yorumcu olarak izlediğimiz Hakan Ural programda yer alamamış ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile koronaya yakalandığını açıklamıştı. Hakan Ural'ın sağlık durumu ile ilgili son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Koronayı atlatan Hakan Ural hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Sevenlerinin merak ettiği Hakan Ural'ın son halini kızı Melisa Ural paylaştı. Babasını ziyaret eden Melisa Ural sosyal medyasında Hakan Ural'ın yeni karesini paylaştı. İşte hastalığı atlatan Hakan Ural'ın son hali...