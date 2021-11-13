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Haberler Galeri Melisa Ural soluğu babası Hakan Ural'ın yanında aldı! Koronayı atlatan Hakan Ural'ın son halini kızı Melisa Ural paylaştı!
Giriş Tarihi: 13.11.2021 06:33 Güncelleme Tarihi: 13.11.2021 06:41

Melisa Ural soluğu babası Hakan Ural'ın yanında aldı! Koronayı atlatan Hakan Ural'ın son halini kızı Melisa Ural paylaştı!

Geçtiğimiz günlerde Covid-19 yakalandığı ortaya çıkan ve redavisine hastanede devam edilen Hakan Ural'ın sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. Son olarak Neler Oluyor Hayatta programında yorumcu olarak izlediğimiz Hakan Ural programda yer alamamış ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile koronaya yakalandığını açıklamıştı. Hakan Ural'ın sağlık durumu ile ilgili son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Koronayı atlatan Hakan Ural hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Sevenlerinin merak ettiği Hakan Ural'ın son halini kızı Melisa Ural paylaştı. Babasını ziyaret eden Melisa Ural sosyal medyasında Hakan Ural'ın yeni karesini paylaştı. İşte hastalığı atlatan Hakan Ural'ın son hali...

Melisa Ural soluğu babası Hakan Ural’ın yanında aldı! Koronayı atlatan Hakan Ural’ın son halini kızı Melisa Ural paylaştı!

Geçtiğimiz günlerde Covid-19 yakalandığı ortaya çıkan ve redavisine hastanede devam edilen Hakan Ural'ın sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor.

Melisa Ural soluğu babası Hakan Ural’ın yanında aldı! Koronayı atlatan Hakan Ural’ın son halini kızı Melisa Ural paylaştı!

Son olarak Neler Oluyor Hayatta programında yorumcu olarak izlediğimiz Hakan Ural programda yer alamamış ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile koronaya yakalandığını açıklamıştı.

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Melisa Ural soluğu babası Hakan Ural’ın yanında aldı! Koronayı atlatan Hakan Ural’ın son halini kızı Melisa Ural paylaştı!

Hakan Ural'ın sağlık durumu ile ilgili son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor.

Melisa Ural soluğu babası Hakan Ural’ın yanında aldı! Koronayı atlatan Hakan Ural’ın son halini kızı Melisa Ural paylaştı!

Koronayı atlatan Hakan Ural hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Melisa Ural soluğu babası Hakan Ural’ın yanında aldı! Koronayı atlatan Hakan Ural’ın son halini kızı Melisa Ural paylaştı!

Sevenlerinin merak ettiği Hakan Ural'ın son halini kızı Melisa Ural paylaştı.

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