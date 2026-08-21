Giriş Tarihi: 21.08.2026 11:46
Melissa Vargas’ın annesini görenler şaşkına döndü! “İkizi gibi”
Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek bir kez daha şampiyonluğa uzanmış ve büyük gurur yaşatmıştı. Son Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, 21 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Takımın yıldız isimlerinden Melissa Vargas ise bu kez voleybol performansıyla değil, annesiyle olan dikkat çeken benzerliğiyle gündeme geldi.