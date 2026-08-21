Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Magazin Melissa Vargas’ın annesini görenler şaşkına döndü! “İkizi gibi”
Giriş Tarihi: 21.08.2026 11:46

Melissa Vargas’ın annesini görenler şaşkına döndü! “İkizi gibi”

Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek bir kez daha şampiyonluğa uzanmış ve büyük gurur yaşatmıştı. Son Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, 21 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Takımın yıldız isimlerinden Melissa Vargas ise bu kez voleybol performansıyla değil, annesiyle olan dikkat çeken benzerliğiyle gündeme geldi.

  • ABONE OL
Melissa Vargas’ın annesini görenler şaşkına döndü! İkizi gibi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden Melissa Vargas, gösterdiği başarılı performansla hem Türkiye'nin hem de dünya voleybolunun en dikkat çeken sporcuları arasında yer alıyor. Güçlü smaçları, etkili servisleri ve kritik anlarda ortaya koyduğu oyunla adından söz ettiren Vargas, sahadaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor.

Melissa Vargas’ın annesini görenler şaşkına döndü! İkizi gibi

Tam adı Melissa Teressa Vargas Abreu olan milli voleybolcu, 16 Ekim 1999'da Küba'nın başkenti Havana'da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren voleybola ilgi duyan Vargas, yeteneğiyle kısa sürede dikkat çekerek kariyerinde önemli başarılara imza attı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Melissa Vargas’ın annesini görenler şaşkına döndü! İkizi gibi

1,94 metre boyundaki Melissa Vargas'ın ailesi de Küba kökenli. Başarılı voleybolcunun annesi ve babası Kübalı olup, Vargas çocukluk yıllarını Havana'da ailesiyle birlikte geçirdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Melissa Vargas’ın annesini görenler şaşkına döndü! İkizi gibi

Melissa Vargas'ın annesi, Havana doğumlu bir Kübalıdır. Başarılı voleybolcu, verdiği röportajlarda annesinin kariyerindeki en büyük destekçilerinden biri olduğunu dile getirirken, aile çocukluk yıllarında Havana'da ekonomik zorluklarla mücadele ettiklerini de paylaşmıştır.

Melissa Vargas’ın annesini görenler şaşkına döndü! İkizi gibi

Melissa Vargas ve annesinin geçmiş yıllara ait karesi ortaya çıktı. Anne-kızın birlikte yer aldığı nostaljik fotoğraf kısa sürede ilgi gördü.

Melissa Vargas’ın annesini görenler şaşkına döndü! İkizi gibi

Anne kızın birbirine olan benzerliği sosyal medyada dikkat çekerken, takipçilerden çok sayıda yorum geldi.

Melissa Vargas’ın annesini görenler şaşkına döndü! İkizi gibi

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin anneleri…

ÇAĞLA ŞIKEL'İN ANNESİ

Melissa Vargas’ın annesini görenler şaşkına döndü! İkizi gibi

ALMİLA ADA- SABİTE ERDEM

Melissa Vargas’ın annesini görenler şaşkına döndü! İkizi gibi

ALMİLA ADA- SABİTE ERDEM

Melissa Vargas’ın annesini görenler şaşkına döndü! İkizi gibi

İREM HELVACIOĞLU- AYSUN HELVACIOĞLU

Melissa Vargas’ın annesini görenler şaşkına döndü! İkizi gibi

OKTAY KAYNARCA-NURSEL KAYNARCA

Melissa Vargas’ın annesini görenler şaşkına döndü! İkizi gibi

KEREM BÜRSİN VE ANNESİ

Melissa Vargas’ın annesini görenler şaşkına döndü! İkizi gibi

EBRU ŞALLI- ŞEFİYE ŞALLI

Melissa Vargas’ın annesini görenler şaşkına döndü! İkizi gibi

MELİSA URAL-SİBEL CAN

Melissa Vargas’ın annesini görenler şaşkına döndü! İkizi gibi

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Melissa Vargas’ın annesini görenler şaşkına döndü! İkizi gibi

TUBA BÜYÜKÜSTÜN-HANDAN BÜYÜKÜSTÜN

Melissa Vargas’ın annesini görenler şaşkına döndü! İkizi gibi

YASEMİN ALLEN VE SUNA YILDIZOĞLU

Melissa Vargas’ın annesini görenler şaşkına döndü! İkizi gibi

DEMET EVGAR VE ANNESİ

Melissa Vargas’ın annesini görenler şaşkına döndü! İkizi gibi

PELİN KARAHAN VE ANNESİ

Melissa Vargas’ın annesini görenler şaşkına döndü! İkizi gibi

NESRİN CAVADZADE VE ANNESİ

Melissa Vargas’ın annesini görenler şaşkına döndü! İkizi gibi

ALİNA BOZ

Melissa Vargas’ın annesini görenler şaşkına döndü! İkizi gibi

ALİNA BOZ VE ANNESİ OLGA BOZ

Melissa Vargas’ın annesini görenler şaşkına döndü! İkizi gibi

BARIŞ ALPER YILMAZ

Melissa Vargas’ın annesini görenler şaşkına döndü! İkizi gibi

NESLİHAN ATAGÜL

Melissa Vargas’ın annesini görenler şaşkına döndü! İkizi gibi

NESLİHAN ATAGÜL VE ANNESİ

SON DAKİKA