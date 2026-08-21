Melissa Vargas’ın annesini görenler şaşkına döndü! “İkizi gibi”

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden Melissa Vargas, gösterdiği başarılı performansla hem Türkiye'nin hem de dünya voleybolunun en dikkat çeken sporcuları arasında yer alıyor. Güçlü smaçları, etkili servisleri ve kritik anlarda ortaya koyduğu oyunla adından söz ettiren Vargas, sahadaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor.