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Haberler Galeri Meltem Miraloğlu vasiyet anlaşmasıyla 82 yaşındaki eşine geri döndü! Meltem Miraloğlu'na kalacak olan miras dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 18.05.2021 14:53 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 14:59

vasiyet anlaşmasıyla 82 yaşındaki eşine geri döndü! 'na kalacak olan miras dudak uçuklattı!

"" dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu , 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük isimli zengin bir Amerikalı ile nikah masasına oturarak magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. 82 yaşındaki Patrick ile evlenerek 'ye yerleşen , günlerce adından söz ettirmişti. Geçtiğimiz günlerde Meltem Miraloğlu'nun eşi tarafından evden atıldığı, bir süredir kendisinden haber alınamadığı ve Miraloğlu'nun Patrick'den ayrılarak 62 yaşındaki psikoloğu John ile aşk yaşadığı iddiaları olay yaratmıştı. Yaşananların ardından Miraloğlu hakkında bomba bir gelişme daha yaşandı. Miraloğlu'nun, vasiyet anlaşmasıyla eşine geri döndüğü öne sürüldü. Vasiyetteki miras ise dudakları uçuklatan cinsten!

Meltem Miraloğlu vasiyet anlaşmasıyla 82 yaşındaki eşine geri döndü! Meltem Miraloğlu'na kalacak olan miras dudak uçuklattı!

"" dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu , 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük isimli zengin bir Amerikalı ile nikah masasına oturarak magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü.

Meltem Miraloğlu vasiyet anlaşmasıyla 82 yaşındaki eşine geri döndü! Meltem Miraloğlu'na kalacak olan miras dudak uçuklattı!

82 yaşındaki ile evlenerek 'ye yerleşen , günlerce adından söz ettirmişti.

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Meltem Miraloğlu vasiyet anlaşmasıyla 82 yaşındaki eşine geri döndü! Meltem Miraloğlu'na kalacak olan miras dudak uçuklattı!

Geçtiğimiz günlerde ise hakkında bomba iddialar ortaya atıldı.

Meltem Miraloğlu vasiyet anlaşmasıyla 82 yaşındaki eşine geri döndü! Meltem Miraloğlu'na kalacak olan miras dudak uçuklattı!

PSİKOLOĞUYLA MI AŞK YAŞIYOR?

Oyuncu 'nun, 82 yaşındaki eşi 'den ayrılarak psikoloğu John (62) ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.

Meltem Miraloğlu vasiyet anlaşmasıyla 82 yaşındaki eşine geri döndü! Meltem Miraloğlu'na kalacak olan miras dudak uçuklattı!

Hatta iddialara göre psikolog sevgili, 'nu bir ailenin yanına çocuk bakıcısı olarak yerleştirdi.

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