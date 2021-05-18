Meltem Miraloğlu vasiyet anlaşmasıyla 82 yaşındaki eşine geri döndü! Meltem Miraloğlu'na kalacak olan miras dudak uçuklattı!

"Hayat Devam Ediyor" dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Meltem Miraloğlu, 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük Patrick isimli zengin bir Amerikalı ile nikah masasına oturarak magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. 82 yaşındaki Patrick ile evlenerek ABD'ye yerleşen Meltem Miraloğlu, günlerce adından söz ettirmişti. Geçtiğimiz günlerde Meltem Miraloğlu'nun eşi tarafından evden atıldığı, bir süredir kendisinden haber alınamadığı ve Miraloğlu'nun Patrick'den ayrılarak 62 yaşındaki psikoloğu John ile aşk yaşadığı iddiaları olay yaratmıştı. Yaşananların ardından Miraloğlu hakkında bomba bir gelişme daha yaşandı. Miraloğlu'nun, vasiyet anlaşmasıyla eşine geri döndüğü öne sürüldü. Vasiyetteki miras ise dudakları uçuklatan cinsten!