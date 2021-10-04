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Haberler Galeri Meme kanseri ile savaşan oyuncu Canan Ergüder'den yeni haber var! Son sağlık durumu...
Giriş Tarihi: 04.10.2021 09:41 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 09:42

Meme kanseri ile savaşan oyuncu Canan Ergüder'den yeni haber var! Son sağlık durumu...

Son olarak 'Menajerimi Ara' dizisinde boy gösteren Canan Ergüder hastalığı nedeni ile diziye veda etmişti. Ünlü oyuncu Canan Ergüder'e kısa zaman önce meme kanseri teşhisi konulmuştu. Rol aldığı diziden ayrılarak tedavi olan ünlü oyuncu Canan Ergüder, son olarak eşi Kenan Ece ile birlikte yer aldığı 'Sadan Hanım' filminin galasında ortaya çıkmıştı. Tedavisinde sona yaklaştığı ve gayet iyi olduğunu söyleyen Canan Ergüder hayranlarını mutlu etmişti. Canan Ergüder önceki gün Nişantaşı'nda hastane çıkışı görüntülendi. Tedavi nedeniyle dökülen saçları tekrar çıkmaya başlayan Ergüder keyifliydi. Ünlü oyuncu son sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. İşte Canan Ergüder'in sağlık durumu

Meme kanseri ile savaşan oyuncu Canan Ergüder’den yeni haber var! Son sağlık durumu...

Geçen marttan beri meme kanseri tedavisi gören Canan Ergüder önceki gün Nişantaşı'nda hastane çıkışı görüntülendi.

Meme kanseri ile savaşan oyuncu Canan Ergüder’den yeni haber var! Son sağlık durumu...

Posta'nın haberine göre; Tedavi nedeniyle dökülen saçları tekrar çıkmaya başlayan Ergüder keyifliydi.

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Meme kanseri ile savaşan oyuncu Canan Ergüder’den yeni haber var! Son sağlık durumu...

Oyuncu "Tetkiklerimi yaptırdım. Kemoterapi ve radyoterapi bitti. Bundan sonra altı ayda bir kontrol var.

Meme kanseri ile savaşan oyuncu Canan Ergüder’den yeni haber var! Son sağlık durumu...

Bu biten bir süreç değil, kontrol edilen bir süreç" dedi.

Meme kanseri ile savaşan oyuncu Canan Ergüder’den yeni haber var! Son sağlık durumu...
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