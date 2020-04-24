Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Survivor 2020 yarışmacısı Mert Öcal nereli, boyu kaç, ne iş yapıyor? İşte hayatı!

Bundan 16 yıl önce katıldığı "Best Model of Turkey" ve "Best Model of The World" yarışmalarında birinci seçilen Mert Öcal Survivor 2020 sezonu yarışmacısı olmasının ardından yeniden gündemdeki yerini aldı. Bir dönem Gamze Özçelik ile birliktelik yaşayan Öcal, 2008 yılında "Görgüsüzler" adlı dizide Çağla Şikel, Melek Baykal, Aylin Kabasakal, Levent Ülgen, Zeki Alasya, Kayhan Yıldızoğlu, Sinem Ergin, Şeyla Halis, Ümit Yesin, Veysel Diker ile birlikte rol aldı. Oyunculuk mesleğine bu yapım ile adım atmasının ardından ise birçok farklı dizide yer aldı. Survivor 2020 sezonu izleyicileri kendisi ile ilgili detayları merak ediyor ve internet aracılığı ile araştırıyor. Buna göre; Mert Öcal kimdir? Survivor Mert Öcal kaç yaşında, mesleği ne, nereli? İşte detaylar…

MERT ÖCAL KİMDİR?

Survivor 2020 sezonunun iddialı yarışmacıları arasında yer alan ünlü oyuncu ve model Mert Öcal'ın hayatı yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Popüler yarışmacı ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...