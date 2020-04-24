Ekranların sevilen ve bol izleyicili yarışma programı Survivor'da ünlüler takımında yerini alan ünlü oyuncu ve model Mert Öcal yaşı, memleketi, boyu, kilosu gibi detaylarla özellikle son günlerde en çok araştırılanlar arasındaki yerini alıyor. İlgi çeken yarışmacı 2004 yılında gerçekleştirilen "Best Model of Turkey" ve "Best Model of The World" yarışmalarında birinci olarak adını duyurmuş sonrasında ise televizyon ekranlarında oyunculuk yapmıştı. Yetenekli isim aynı zamanda programda parkurlardaki performansıyla da adından söz ederken şimdilerde final günü yaklaştıkça izleyenler tarafından iddialı isimler arasında gösteriliyor. Buna göre; Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi dizilerde oynadı? İşte Mert Öcal'ın boyu, yaşı, memleketi ve hakkında merak edilen tüm detaylar!