Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Survivor yarışmacısı Mert Öcal nereli, boyu kaç, ne iş yapıyor? İşte hayatı!

kimdir, kaç yaşında? Survivor yarışmacısı Mert Öcal nereli, boyu kaç, ne iş yapıyor? İşte hayatı!

Ekranların sevilen ve bol izleyicili yarışma programı Survivor'da ünlüler takımında yerini alan ünlü oyuncu ve model yaşı, memleketi, boyu, kilosu gibi detaylarla özellikle son günlerde en çok araştırılanlar arasındaki yerini alıyor. İlgi çeken yarışmacı 2004 yılında gerçekleştirilen "Best Model of Turkey" ve "Best Model of The World" yarışmalarında birinci olarak adını duyurmuş sonrasında ise televizyon ekranlarında oyunculuk yapmıştı. Yetenekli isim aynı zamanda programda parkurlardaki performansıyla da adından söz ederken şimdilerde final günü yaklaştıkça izleyenler tarafından iddialı isimler arasında gösteriliyor. Buna göre; Öcal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi dizilerde oynadı? İşte Mert Öcal'ın boyu, yaşı, memleketi ve hakkında merak edilen tüm detaylar!

Giriş Tarihi: 24.04.2020 20:08 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 20:08
Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Survivor 2020 yarışmacısı Mert Öcal nereli, boyu kaç, ne iş yapıyor? İşte hayatı!

Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Survivor 2020 yarışmacısı Mert Öcal nereli, boyu kaç, ne iş yapıyor? İşte hayatı!

Bundan 16 yıl önce katıldığı "Best Model of Turkey" ve "Best Model of The World" yarışmalarında birinci seçilen Survivor 2020 sezonu yarışmacısı olmasının ardından yeniden gündemdeki yerini aldı. Bir dönem Gamze Özçelik ile birliktelik yaşayan Öcal, 2008 yılında "Görgüsüzler" adlı dizide Çağla Şikel, Melek Baykal, Aylin Kabasakal, Levent Ülgen, Zeki Alasya, Kayhan Yıldızoğlu, Sinem Ergin, Şeyla Halis, Ümit Yesin, Veysel Diker ile birlikte rol aldı. Oyunculuk mesleğine bu yapım ile adım atmasının ardından ise birçok farklı dizide yer aldı. Survivor 2020 sezonu izleyicileri kendisi ile ilgili detayları merak ediyor ve internet aracılığı ile araştırıyor. Buna göre; Mert Öcal kimdir? Öcal kaç yaşında, mesleği ne, nereli? İşte detaylar…

MERT ÖCAL KİMDİR?

Survivor 2020 sezonunun iddialı yarışmacıları arasında yer alan ünlü oyuncu ve model Mert Öcal'ın hayatı yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Popüler yarışmacı ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Survivor 2020 yarışmacısı Mert Öcal nereli, boyu kaç, ne iş yapıyor? İşte hayatı!

Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Survivor 2020 yarışmacısı Mert Öcal nereli, boyu kaç, ne iş yapıyor? İşte hayatı!

SURVİVOR 2020 YARIŞMACISI MERT ÖCAL'IN HAYATI

2004 yılında "Best Model of Turkey" ve "Best Model of The World" yarışmasının birincisi oldu.
, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.

2004 yılında "Best Model of Turkey" yarışmasının birincisi oldu. Ardından 2004 "Best Model of The World" yarışmasında da birinci oldu.
Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde model olarak görev aldı. Daha sonra da dizi filmlerde oynamaya başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Survivor 2020 yarışmacısı Mert Öcal nereli, boyu kaç, ne iş yapıyor? İşte hayatı!

Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Survivor 2020 yarışmacısı Mert Öcal nereli, boyu kaç, ne iş yapıyor? İşte hayatı!

Gamze Özçelik ile birlikte oldu.

2008 yılında "Görgüsüzler" adlı dizide Çağla Şikel, Melek Baykal, Aylin Kabasakal, Levent Ülgen, Zeki Alasya, Kayhan Yıldızoğlu, Sinem Ergin, Şeyla Halis, Ümit Yesin, Veysel Diker ile birlikte rol aldı.

2013 yılında "Bizim Okul" adlı dizide Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Gizem Soysaldı, Cem Davran, Pınar Aydın, Bican Günalan, Ahenk Demir, Volkan Severcan ile beraber oynadı.

Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Survivor 2020 yarışmacısı Mert Öcal nereli, boyu kaç, ne iş yapıyor? İşte hayatı!

Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Survivor 2020 yarışmacısı Mert Öcal nereli, boyu kaç, ne iş yapıyor? İşte hayatı!

2015 yılında "Aşk Yeniden" adlı dizide Özge Özpirinçci, başrollerini Buğra Gülsoy, ve Didem Soydan ile paylaştı.

Filmleri ve Dizileri :
2015 - Aşk Yeniden (Ertan) (TV Dizisi) 2015
2013 - Bizim Okul (Murat) (TV Dizisi)
2012 - Mahmut İle Meryem (Sinema Filmi)
2011 - Takkeci Baba Rüya Peşinde (Vehbi) (TV Filmi)
2011 - Kız Annesi (Yalçın) (TV Dizisi)
2008 - Görgüsüzler (Yılmaz) (TV Dizisi)
2007 - Oyun Bitti (Murat) (TV Dizisi)
2006 - Rüyalarda Buluşuruz (Murat) (TV Dizisi)
2005 - Nehir (TV Dizisi)
2005 - Asla Unutma (Salih) (TV Dizisi)

Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Survivor 2020 yarışmacısı Mert Öcal nereli, boyu kaç, ne iş yapıyor? İşte hayatı!

Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Survivor 2020 yarışmacısı Mert Öcal nereli, boyu kaç, ne iş yapıyor? İşte hayatı!

SURVİVOR YARIŞMACISI AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

Aşkım Burçe Tunay, 2006 yılında Kayseri Erciyes Üniversitesi Yaz Spor Okulu'nda Hakan Akdoğan önderliğinde cimnastik sporuna başladı. Aynı üniversitenin Spor Kulübünde lisanslı sporculuğa 2007 yılında adım attı. Burada hem artistik hemde trampolin olarak sürdürdüren Aşkım Burçe Tunay, yarışmacı kimliğini, 2010 yılında İstanbul'a dönüşte trampoline karar vererek İst. Akademik Spor Kulübü'nde Cumhur Zorba hocamın nezaretinde devam etti.

Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Survivor 2020 yarışmacısı Mert Öcal nereli, boyu kaç, ne iş yapıyor? İşte hayatı!

Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Survivor 2020 yarışmacısı Mert Öcal nereli, boyu kaç, ne iş yapıyor? İşte hayatı!

İlk sportif başarısı 2012 I.Etap Kulüplerarası Yarışması'nda 6.'cılık elde ederek aldı. 19-25 Ocak 2013 yılında İzmir'de toplanan Trampolin Cimnastik Yıldız-Genç-Büyük Gelişim Kampı'na çağrılması, Milli Takım ile ilk "tanışmaması" oldu. Nisan 2013/İzmir'de 5.'cilik, Temmuz 2013/Samsun'da 4.'cülük ile 01-07 Eylül 2013/Samsun Gelişim Kampı sonrası 12-13 Ekim 2013/Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda aldığım ilk Türkiye Şampiyonluğu ile Milli Takıma çağrılarak, 14-18 Kasım 2013'de Bulgaristan/Sofya'da Dünya Yaş Grupları Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etme hakkını elde ettim. İlk millilik heyecanı ile serimi tam bitiremediğinden dolayı ancak dünya 65.'cisi olarak ilk milli heyecanı yaşadı.

Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Survivor 2020 yarışmacısı Mert Öcal nereli, boyu kaç, ne iş yapıyor? İşte hayatı!

Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Survivor 2020 yarışmacısı Mert Öcal nereli, boyu kaç, ne iş yapıyor? İşte hayatı!

Türkiye dahilindeki yarışmalardaki başarılarına Nisan 2016'da İspanya/Valladolid'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na katılarak devam etti. 2016'da Brescia/İtalya'da Final yaparak 6.'cılık ve Santerem/Portekiz'de yine Final yaparak 4.'cü olarak en iyi derecemi yaptı.I. Okullararası Trampolin Tr. Şampiyonası'nda okulum Maltepe Anadolu Lisesi'ni temsil ederek daha önce İstanbul 1.'cisi olarak katıldığı şampiyonadan okuluma Türkiye 3.'lüğünü kazandırdı. Aşkım Burçe Tunay şu an antrenörü Murat Ocaktan ile sporculuk yolumda ilerlemeye çalışıyor.

SON DAKİKA