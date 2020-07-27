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Haberler Galeri Merve Boluğur coştu! Merve Boluğur ve sevgilisi Burak Dayı'dan sarmaş dolaş poz! Merve Boluğur: Kumralım...

coştu! Merve Boluğur ve sevgilisi 'dan sarmaş dolaş poz! Merve Boluğur: Kumralım...

sevgilisini paylaşmaya doyamıyor. Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Merve Boluğur aşık olduğu hayranı ile şu sıralar tatilin tadını çıkarıyor. Sosyal medyadan ardı ardına gelen paylaşımlarla gündem olan Merve Boluğur adeta coştu. Genç oyuncu Merve Boluğur'dan yeni aşkı Burak Dayı ile yeni bir paylaşım geldi. Burak Dayı ile sarmaş dolaş fotoğrafına 'Kumralım' notunu düştü. İşte Burak Dayı ile son paylaşımı...

Giriş Tarihi: 27.07.2020 07:30 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 07:35
Merve Boluğur coştu! Merve Boluğur ve sevgilisi Burak Dayı'dan sarmaş dolaş poz! Merve Boluğur: Kumralım...

sevgilisini paylaşmaya doyamıyor. Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Merve Boluğur aşık olduğu hayranı ile şu sıralar tatilin tadını çıkarıyor.

Merve Boluğur coştu! Merve Boluğur ve sevgilisi Burak Dayı'dan sarmaş dolaş poz! Merve Boluğur: Kumralım...

Sosyal medyadan ardı ardına gelen paylaşımlarla gündem olan adeta coştu.

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Merve Boluğur coştu! Merve Boluğur ve sevgilisi Burak Dayı'dan sarmaş dolaş poz! Merve Boluğur: Kumralım...

Genç oyuncu 'dan yeni aşkı ile yeni bir paylaşım geldi.

Merve Boluğur coştu! Merve Boluğur ve sevgilisi Burak Dayı'dan sarmaş dolaş poz! Merve Boluğur: Kumralım...

sevgilisi ile sarmaş dolaş fotoğrafına 'Kumralım' notunu düştü. İşte Burak Dayı ile son paylaşımı...

Merve Boluğur coştu! Merve Boluğur ve sevgilisi Burak Dayı'dan sarmaş dolaş poz! Merve Boluğur: Kumralım...

sevgilisi ile bu karesine "Kumralım" notunu düştü...

Merve Boluğur coştu! Merve Boluğur ve sevgilisi Burak Dayı'dan sarmaş dolaş poz! Merve Boluğur: Kumralım...

dün paylaştığı ve 'En derinimden' notunu düştüğü bu karesiyle de gözlerin kendisinde olduğu bu süreci iyi bir şekilde değerlendirdiğini gösterdi.

Merve Boluğur coştu! Merve Boluğur ve sevgilisi Burak Dayı'dan sarmaş dolaş poz! Merve Boluğur: Kumralım...

'un paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı...

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