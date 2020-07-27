Merve Boluğur coştu! Merve Boluğur ve sevgilisi Burak Dayı'dan sarmaş dolaş poz! Merve Boluğur: Kumralım...

Merve Boluğur sevgilisini paylaşmaya doyamıyor. Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Merve Boluğur aşık olduğu hayranı Burak Dayı ile şu sıralar tatilin tadını çıkarıyor. Sosyal medyadan ardı ardına gelen paylaşımlarla gündem olan Merve Boluğur adeta coştu. Genç oyuncu Merve Boluğur'dan yeni aşkı Burak Dayı ile yeni bir paylaşım geldi. Merve Boluğur sevgilisi Burak Dayı ile sarmaş dolaş fotoğrafına 'Kumralım' notunu düştü. İşte Merve Boluğur'un sevgilisi Burak Dayı ile son paylaşımı...
Giriş Tarihi: 27.07.2020
07:30
Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
07:35
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ