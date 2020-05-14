Merve Boluğur'un annesi Nehra Boluğur sosyal medyada ilgi odağı oldu! İşte Merve Boluğur'un güzelliğiyle dikkat çeken annesi...

Merve Boluğur hayranları onu ekranda görmek istiyor ama oyuncu, şimdilerde sadece sosyal medyada boy gösteriyor. Acemi Cadı dizisi ile yıldızı parlayan Merve Boluğur son günlerin en çok konuşulan isimlerinden. Son olarak yaptığı puzzle paylaşımı ile ti'ye alınan Merve Boluğur'u Instagram'da 3.6 milyon kişi takip ediyor. Paylaşımlarına beğeni yağan genç oyuncu Merve Boluğur'un annesi ile yaptığı paylaşım da çok beğenildi. Genç ve fit görünüme sahip bir annesi olan Merve Boluğur'un hayranları oldukça şaşırdı. İşte güzelliği ile dikkat çeken Merve Boluğur'un annesi Nehra Boluğur ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin anneleri...