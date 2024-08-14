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Haberler Galeri Meryem Uzerli doğum gününü ailesiyle kutladı! “41 kere maşallah” yorumları yağdı!
Giriş Tarihi: 14.08.2024 08:32 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 08:35

Meryem Uzerli doğum gününü ailesiyle kutladı! “41 kere maşallah” yorumları yağdı!

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Uzerli 41 yaşına girdi. Ünlü oyuncu 12 Ağustos 1983 tarihinde 4 çocuklu bir ailenin en küçük ve ikinci kızı olarak Almanya'nın Hessen eyaletinin Kassel Şehri'nde dünyaya geldi. Babası Türk, annesi Alman olan güzel oyuncu ilerleyen yaşlarında Hamburg'a yerleşti ve Schauspiel Studio Frese'de oyunculuk ve tiyatro eğitimi aldı. Yaşadığı aşklarla da magazin gündeminde yer alan Meryem Uzerli'nin Lara ve Lily Koi adında iki kızı var. Sosyal medyayı aktif kullanan Meryem Uzerli son olarak RU dizisinde yer aldı. Yaptırdığı estetiklerle zaman zaman haber olan Meryem Uzerli, son olarak doğum günü paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. İşte güzel oyuncunun çok konuşulan paylaşımları…

Meryem Uzerli doğum gününü ailesiyle kutladı! 41 kere maşallah yorumları yağdı!

41 yaşına giren ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteri ile tanınmıştı.

Meryem Uzerli doğum gününü ailesiyle kutladı! 41 kere maşallah yorumları yağdı!

Meryem Uzerli Almanya'nın Hessen eyaletinin Kassel Şehri'nde dünyaya geldi.

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Meryem Uzerli doğum gününü ailesiyle kutladı! 41 kere maşallah yorumları yağdı!

Meryem Uzerli, 2013 yılında Türkiye'den ayrıldıktan sonra kendisini aldattığını öğrendiği erkek arkadaşı Can Ateş ile ayrıldığını açıkladı.

Meryem Uzerli doğum gününü ailesiyle kutladı! 41 kere maşallah yorumları yağdı!

Hamile olduğunu, çocuğunu doğurmak istediğini söyledi. Şubat 2014'te Lara isimli kızı dünyaya geldi.

Meryem Uzerli doğum gününü ailesiyle kutladı! 41 kere maşallah yorumları yağdı!

Meryem Uzerli, 3 Eylül 2020 tarihinde ikinci kez hamile olduğunu açıklayarak, hamileliğin beşinci ayında olduğunu söyledi. Babasının kim olduğunu belirtmedi.

Meryem Uzerli, 8 Ocak 2021 tarihinde ikinci kız çocuğunu dünyaya getirdi. Instagram hesabında yeni doğan bebeğinin isminin "Lily Koi" olduğunu duyurmuştu.

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