Meryem Uzerli doğum gününü ailesiyle kutladı! “41 kere maşallah” yorumları yağdı!

Meryem Uzerli, 3 Eylül 2020 tarihinde ikinci kez hamile olduğunu açıklayarak, hamileliğin beşinci ayında olduğunu söyledi. Babasının kim olduğunu belirtmedi.

Meryem Uzerli, 8 Ocak 2021 tarihinde ikinci kız çocuğunu dünyaya getirdi. Instagram hesabında yeni doğan bebeğinin isminin "Lily Koi" olduğunu duyurmuştu.