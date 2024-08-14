Giriş Tarihi: 14.08.2024 08:32
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
08:35
Meryem Uzerli doğum gününü ailesiyle kutladı! “41 kere maşallah” yorumları yağdı!
Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Uzerli 41 yaşına girdi. Ünlü oyuncu 12 Ağustos 1983 tarihinde 4 çocuklu bir ailenin en küçük ve ikinci kızı olarak Almanya'nın Hessen eyaletinin Kassel Şehri'nde dünyaya geldi. Babası Türk, annesi Alman olan güzel oyuncu ilerleyen yaşlarında Hamburg'a yerleşti ve Schauspiel Studio Frese'de oyunculuk ve tiyatro eğitimi aldı. Yaşadığı aşklarla da magazin gündeminde yer alan Meryem Uzerli'nin Lara ve Lily Koi adında iki kızı var. Sosyal medyayı aktif kullanan Meryem Uzerli son olarak RU dizisinde yer aldı. Yaptırdığı estetiklerle zaman zaman haber olan Meryem Uzerli, son olarak doğum günü paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. İşte güzel oyuncunun çok konuşulan paylaşımları…