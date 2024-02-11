Giriş Tarihi: 11.02.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 11.02.2024
14:43
Meryem Uzerli kızı Lara için leopar oldu! 10 yaşına basan Lara'nın doğum gününde Meryem Uzerli ile kızlarından eğlenceli kareler...
Yaşamını Berlin'de iki kızı ile sürdürmeye devam eden Meryem Uzerli, 7,6 milyonluk Instagram hesabından yeni paylaşımlarda bulundu. Geçtiğimiz haftalarda minik kızı Lily'nin 3. yaş günü kutlamasında çizgi film karakteri 'Maşa' olan Meryem Uzerli şimdi de kızı Lara için leopar oldu. Meryem Uzerli, 10 yaşına basan kızı Lara'nın doğum gününde eğlendikleri anlardan paylaşımlarda bulunurken güzelliğiyle de beğeni topladı. İşte Meryem Uzerli'nin kızı Lara'nın doğum gününden kareler...