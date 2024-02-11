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Haberler Galeri Meryem Uzerli kızı Lara için leopar oldu! 10 yaşına basan Lara'nın doğum gününde Meryem Uzerli ile kızlarından eğlenceli kareler...
Giriş Tarihi: 11.02.2024 14:37 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 14:43

Meryem Uzerli kızı Lara için leopar oldu! 10 yaşına basan Lara'nın doğum gününde Meryem Uzerli ile kızlarından eğlenceli kareler...

Yaşamını Berlin'de iki kızı ile sürdürmeye devam eden Meryem Uzerli, 7,6 milyonluk Instagram hesabından yeni paylaşımlarda bulundu. Geçtiğimiz haftalarda minik kızı Lily'nin 3. yaş günü kutlamasında çizgi film karakteri 'Maşa' olan Meryem Uzerli şimdi de kızı Lara için leopar oldu. Meryem Uzerli, 10 yaşına basan kızı Lara'nın doğum gününde eğlendikleri anlardan paylaşımlarda bulunurken güzelliğiyle de beğeni topladı. İşte Meryem Uzerli'nin kızı Lara'nın doğum gününden kareler...

Meryem Uzerli kızı Lara için leopar oldu! 10 yaşına basan Lara’nın doğum gününde Meryem Uzerli ile kızlarından eğlenceli kareler...

Artık dünyaca ünlü isimlerden olan Meryem Uzerli'nin adı ülkemizde Hürrem Sultan olarak duyulmuştu.

Meryem Uzerli kızı Lara için leopar oldu! 10 yaşına basan Lara’nın doğum gününde Meryem Uzerli ile kızlarından eğlenceli kareler...

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinin Hürrem Sultan'ı olarak ülkemizde gönüllere taht kuran güzel oyuncu Meryem Uzerli, her yaptığı, her giydiği, her söylediğiyle büyük ilgi görüyor...

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Meryem Uzerli kızı Lara için leopar oldu! 10 yaşına basan Lara’nın doğum gününde Meryem Uzerli ile kızlarından eğlenceli kareler...

Meryem Uzerli, yaşamını ise Berlin'de iki kızı ve ailesiyle sürdürmeye devam ediyor.

Meryem Uzerli kızı Lara için leopar oldu! 10 yaşına basan Lara’nın doğum gününde Meryem Uzerli ile kızlarından eğlenceli kareler...

Meryem Uzerli, 7,6 milyonluk Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı oluyor.

Meryem Uzerli kızı Lara için leopar oldu! 10 yaşına basan Lara’nın doğum gününde Meryem Uzerli ile kızlarından eğlenceli kareler...

Kariyerindeki başarısını aşk hayatında yakalayamasa da Uzerli, iki kızına hem anne, hem baba olmayı başarıyor.

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