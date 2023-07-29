Giriş Tarihi: 29.07.2023 10:28 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 10:33

Meryem Uzerli tüm zamanların en güzel kadınları arasında gösterildi! Sosyal medya yıkıldı

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinin Hürrem Sultan'ı olarak gönüllere taht kuran güzel oyuncu Meryem Uzerli, bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Dijital projelere yönelen Meryem Uzerli, yaşamını ise Berlin'de sürdürmeye devam ediyor. Meryem Uzerli, 6,9 milyonluk Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı oluyor. Ünlü oyuncu, Almanya'da doğup büyümesine rağmen tüm kazancını Türkiye ve Arap ülkeleri sayesinde elde ediyor. Meryem Uzerli, yayınlanan bir araştırmada dünyanın en güzel kadınları arasına girmeyi başardı.