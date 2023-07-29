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Haberler Galeri Meryem Uzerli tüm zamanların en güzel kadınları arasında gösterildi! Sosyal medya yıkıldı
Giriş Tarihi: 29.07.2023 10:28 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 10:33

Meryem Uzerli tüm zamanların en güzel kadınları arasında gösterildi! Sosyal medya yıkıldı

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinin Hürrem Sultan'ı olarak gönüllere taht kuran güzel oyuncu Meryem Uzerli, bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Dijital projelere yönelen Meryem Uzerli, yaşamını ise Berlin'de sürdürmeye devam ediyor. Meryem Uzerli, 6,9 milyonluk Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı oluyor. Ünlü oyuncu, Almanya'da doğup büyümesine rağmen tüm kazancını Türkiye ve Arap ülkeleri sayesinde elde ediyor. Meryem Uzerli, yayınlanan bir araştırmada dünyanın en güzel kadınları arasına girmeyi başardı.

Meryem Uzerli tüm zamanların en güzel kadınları arasında gösterildi! Sosyal medya yıkıldı

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem'e hayat veren Meryem Uzerli, kısa süre içerisinde herkes tarafından tanınmaya başlandı. Dizideki Hürrem karakterini başarıyla canlandıran ve yıldızı parlayan Uzerli, dünyanın en güzel kadınları arasında gösterildi. Listenin yayınlandığı World of Statistics hesabını dünyanın en zengin ismi Elon Musk da takip ediyor.

Meryem Uzerli tüm zamanların en güzel kadınları arasında gösterildi! Sosyal medya yıkıldı

DÜNYA GÜZELLERİYLE AYNI LİSTEDE

Elon Musk'ın da takip ettiği World of Statistics hesabı, Meryem Uzerli'nin dünyanın en güzel kadınları arasında olduğunu ilan etti. Tüm dünyadan alınan verilerle yapılan istatistiksel hesaplarla oluşturulan listenin başında ise ölümsüz isim Grace Kelly var.

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Meryem Uzerli tüm zamanların en güzel kadınları arasında gösterildi! Sosyal medya yıkıldı

Marilyn Monroe, Monica Belluci, Angelina Jolie, Charlize Theron, Brigitte Bardot, Audrey Hepburn gibi ünlü kadınlar arasında yerini aldı.

Meryem Uzerli tüm zamanların en güzel kadınları arasında gösterildi! Sosyal medya yıkıldı

Meryem Uzerli, 'The most beautiful actress of all time', yani tüm zamanların en güzel 22 aktristi arasında gösterildi.

Meryem Uzerli tüm zamanların en güzel kadınları arasında gösterildi! Sosyal medya yıkıldı

HEM AŞKTA HEM İŞTE KAYBETTİ

Almanya'daki ekonomik kriz, Meryem Uzerli'yi fena etkiledi. Berlin'deki kafesini kapatan güzel oyuncu, aşkından da olmuştu. Uzerli'nin iki yaşındaki kızının ABD'li babası, ülkedeki kriz nedeniyle maddi olarak zorlanınca ABD'ye döndü ve çift ayrılmıştı.

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