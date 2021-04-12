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Haberler Galeri Meryem Uzerli'den şaşırtan bakıcı kararı! Çiçeği burnunda anne Meryem Uzerli kızları için aldığı kararla takdir topladı!
Giriş Tarihi: 12.04.2021 10:39 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 10:45

Meryem Uzerli'den şaşırtan kararı! Çiçeği burnunda anne için aldığı kararla takdir topladı!

"" dizisinde hayat verdiği '' karakteriyle gönüllere taht kuran güzel oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Tükenmişlik sendromu nedeniyle ekranlara veda eden ve 'nın kentinde yaşayan Meryem Uzerli, hayranlarıyla sosyal medya üzerinden iletişimini sürdürüyor. Şimdilerde tüm vaktini kızı ve bebeği 'ye harcayan oyuncunun tutup tutmadığı merak konusuydu. Dadıcı konusunda kararını veren Meryem Uzerli, duyanları şaşırttı. Çiçeği burnunda annenin kızları için aldığı karar hayranları tarafından takdir gördü.

Meryem Uzerli'den şaşırtan bakıcı kararı! Çiçeği burnunda anne Meryem Uzerli kızları için aldığı kararla takdir topladı!

"" dizisinde hayat verdiği '' karakteriyle gönüllere taht kuran güzel oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Meryem Uzerli'den şaşırtan bakıcı kararı! Çiçeği burnunda anne Meryem Uzerli kızları için aldığı kararla takdir topladı!

Tükenmişlik sendromu nedeniyle ekranlara veda eden ve 'nın kentinde yaşayan Meryem Uzerli, hayranlarıyla sosyal medya üzerinden iletişimini sürdürüyor.

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Meryem Uzerli'den şaşırtan bakıcı kararı! Çiçeği burnunda anne Meryem Uzerli kızları için aldığı kararla takdir topladı!

Uzun bir süredir 'nın başkenti 'de yaşayan oyuncu Meryem Uzerli, koronavirüs vakaları çoğalması nedeniyle önlemlerini artırdı.

Meryem Uzerli'den şaşırtan bakıcı kararı! Çiçeği burnunda anne Meryem Uzerli kızları için aldığı kararla takdir topladı!

ÇOCUKLARINA KENDİ BAKIYOR

37 yaşındaki Uzerli, iki çocuğu ve 'ye kendi bakıyor. Virüs nedeniyle tutmayan oyuncunun, market dışında ise evinden çıkmadığı öğrenildi.

Meryem Uzerli'den şaşırtan bakıcı kararı! Çiçeği burnunda anne Meryem Uzerli kızları için aldığı kararla takdir topladı!

Sağlıklı beslenerek doğum kilolarını da veren oyuncu, evinde sporunu da ihmal etmiyor. Üç ay önce 'yi kucağına alan Uzerli, tüm zamanını çocuklarına ayırıyor.

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