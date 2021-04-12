Meryem Uzerli'den şaşırtan bakıcı kararı! Çiçeği burnunda anne Meryem Uzerli kızları için aldığı kararla takdir topladı!

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde hayat verdiği 'Hürrem Sultan' karakteriyle gönüllere taht kuran güzel oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Tükenmişlik sendromu nedeniyle ekranlara veda eden ve Almanya'nın Berlin kentinde yaşayan Meryem Uzerli, hayranlarıyla sosyal medya üzerinden iletişimini sürdürüyor. Şimdilerde tüm vaktini kızı Lara ve bebeği Lily Koi'ye harcayan oyuncunun bakıcı tutup tutmadığı merak konusuydu. Dadıcı konusunda kararını veren Meryem Uzerli, duyanları şaşırttı. Çiçeği burnunda annenin kızları için aldığı karar hayranları tarafından takdir gördü.