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Haberler Galeri Mesut Özil ile Amine Gülşe'den minik kızları Eda'nın doğum gününde aile pozları!
Giriş Tarihi: 25.02.2024 12:24 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 12:31

Mesut Özil ile Amine Gülşe'den minik kızları Eda'nın doğum gününde aile pozları!

Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftler arasındaki dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile tescilli güzel eşi Amine Gülşe'nin kızları Eda 4 yaşına bastı. Mesut Özil, Amine Gülşe ile hayatını 2019 yılında birleştirmişti. Çift mutluluklarını Eda ve Ela adını verdikleri kızlarıyla taçlandırdı. Son olarak kızları Eda'nın doğum günü partisinde sevdikleriyle buluşan Özil ailesi sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin aile pozları ve minik karlar kraliçesi Eda...

Mesut Özil ile Amine Gülşe’den minik kızları Eda’nın doğum gününde aile pozları!

Futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 2019 yılında evlendi.

Mesut Özil ile Amine Gülşe’den minik kızları Eda’nın doğum gününde aile pozları!

Mutlu evliliklerinden Eda isminde bir kızları olan kısa bir süre sonra ise ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

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Mesut Özil ile Amine Gülşe’den minik kızları Eda’nın doğum gününde aile pozları!

Yıldız futbolcu Mesut Özil ile oyuncu eşi Amine Gülşe'nin ikinci kez kız çocukları olmuştu.

Mesut Özil ile Amine Gülşe’den minik kızları Eda’nın doğum gününde aile pozları!

Futbolu bırakan Mesut Özil, tüm mesaisini ailesi için harcıyor. Mesut Özil ile Amine Gülşe aşklarıyla sık sık magazine konu oluyor.

Mesut Özil ile Amine Gülşe’den minik kızları Eda’nın doğum gününde aile pozları!

Birbirlerine olan sevgilerini her fırsatta dile getiren ünlü çiftten yeni kare geldi.

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