Giriş Tarihi: 25.02.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
12:31
Mesut Özil ile Amine Gülşe'den minik kızları Eda'nın doğum gününde aile pozları!
Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftler arasındaki dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile tescilli güzel eşi Amine Gülşe'nin kızları Eda 4 yaşına bastı. Mesut Özil, Amine Gülşe ile hayatını 2019 yılında birleştirmişti. Çift mutluluklarını Eda ve Ela adını verdikleri kızlarıyla taçlandırdı. Son olarak kızları Eda'nın doğum günü partisinde sevdikleriyle buluşan Özil ailesi sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin aile pozları ve minik karlar kraliçesi Eda...