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Haberler Galeri Metin Akpınar’ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu’ndan annesiyle ilgili paylaşım: Yapacaklarımı izle!
Giriş Tarihi: 15.10.2024 23:57 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 23:57

Metin Akpınar’ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu’ndan annesiyle ilgili paylaşım: Yapacaklarımı izle!

Ünlü sanatçı Metin Akpınar ve Duygu Nebioğlu arasındaki dava geçtiğimiz aylarda netlik kazandı. Duygu Nebioğlu, DNA testi sonucu babası olduğu kesinleşen Akpınar'a, 10 milyon liralık tazminat davası açtı. Duruşma 17 Ekim'de... Ancak duruşma öncesinde Duygu Neboğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Duygu Nebioğlu annesiyle ilgili yaptığı paylaşımda, "Onları affet! Ben sana inanmaktan asla vazgeçmedim…" ifadelerini kullandı. İşte o dikkat çeken paylaşım!

Metin Akpınar’ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu’ndan annesiyle ilgili paylaşım: Yapacaklarımı izle!

Türkiye'nin gündemini sarsan Dilara Gülatan'ın, duayen gazeteci Uğur Dündar'a açtığı babalık davasında kritik dönemece girildi.. Geçtiğimiz nisan ayında görülen davanın son duruşmasında İzmir Adli Tıp Kurumu'nun Uğur Dündar'ın, Dilara Gülatan'ın babası olmadığı yönünde hazırladığı rapora Dilara Gülatan tarafından itiraz edilmişti. Isparta 3. Aile Mahkemesi, 17 Ekim Perşembe günü görülecek duruşmada, bu itirazı karara bağlayacak.

Metin Akpınar’ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu’ndan annesiyle ilgili paylaşım: Yapacaklarımı izle!

Bu davanın yanı sıra Duygu Nebioğlu'nun babası Metin Akpınar ile hukuk mücadelesi sürüyor. 17 Ekim'de, Akpınar'a açtığı maddi ve manevi tazminat davasının duruşması var.

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Metin Akpınar’ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu’ndan annesiyle ilgili paylaşım: Yapacaklarımı izle!

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Duruşma öncesi Duygu Neboğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Metin Akpınar’ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu’ndan annesiyle ilgili paylaşım: Yapacaklarımı izle!

İŞTE O PAYLAŞIM: "ONLARI AFFET… YAPACAKLARIMI İZLE…"

Duygu Nebioğlu annesiyle ilgili yaptığı paylaşımda, "Onları affet. Ben sana inanmaktan asla vazgeçmedim. Biz cennette görüşürüz seninle! O zamana kadar yapacaklarımı izle" ifadelerini kullandı.

Metin Akpınar’ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu’ndan annesiyle ilgili paylaşım: Yapacaklarımı izle!

Türkiye'nin gündemini sarsan Dilara Gülatan'ın, duayen gazeteci Uğur Dündar'a açtığı babalık davasında kritik dönemece girildi.. Geçtiğimiz nisan ayında görülen davanın son duruşmasında İzmir Adli Tıp Kurumu'nun Uğur Dündar'ın, Dilara Gülatan'ın babası olmadığı yönünde hazırladığı rapora Dilara Gülatan tarafından itiraz edilmişti. Isparta 3. Aile Mahkemesi, 17 Ekim Perşembe günü görülecek duruşmada, bu itirazı karara bağlayacak.

KAN ÖRNEKLERİ ESKİ

Dilara Gülatan'ın itiraz gerekçeleri arasında, Dündar'ın, Dilara Gülatan'ın babası olmadığı yönünde hazırlanan raporun tarihinin 22 Mart 2023 olduğu ancak, hem Dilara Gülatan'dan hem de Dündar'dan kan örneklerinin Ekim- Kasım 2023'te alındığı vurgulandı.

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