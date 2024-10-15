Giriş Tarihi: 15.10.2024 23:57
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024
23:57
Metin Akpınar’ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu’ndan annesiyle ilgili paylaşım: Yapacaklarımı izle!
Ünlü sanatçı Metin Akpınar ve Duygu Nebioğlu arasındaki dava geçtiğimiz aylarda netlik kazandı. Duygu Nebioğlu, DNA testi sonucu babası olduğu kesinleşen Akpınar'a, 10 milyon liralık tazminat davası açtı. Duruşma 17 Ekim'de... Ancak duruşma öncesinde Duygu Neboğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Duygu Nebioğlu annesiyle ilgili yaptığı paylaşımda, "Onları affet! Ben sana inanmaktan asla vazgeçmedim…" ifadelerini kullandı. İşte o dikkat çeken paylaşım!