Metin Akpınar’ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu’ndan annesiyle ilgili paylaşım: Yapacaklarımı izle!

Türkiye'nin gündemini sarsan Dilara Gülatan'ın, duayen gazeteci Uğur Dündar'a açtığı babalık davasında kritik dönemece girildi.. Geçtiğimiz nisan ayında görülen davanın son duruşmasında İzmir Adli Tıp Kurumu'nun Uğur Dündar'ın, Dilara Gülatan'ın babası olmadığı yönünde hazırladığı rapora Dilara Gülatan tarafından itiraz edilmişti. Isparta 3. Aile Mahkemesi, 17 Ekim Perşembe günü görülecek duruşmada, bu itirazı karara bağlayacak.

KAN ÖRNEKLERİ ESKİ

Dilara Gülatan'ın itiraz gerekçeleri arasında, Dündar'ın, Dilara Gülatan'ın babası olmadığı yönünde hazırlanan raporun tarihinin 22 Mart 2023 olduğu ancak, hem Dilara Gülatan'dan hem de Dündar'dan kan örneklerinin Ekim- Kasım 2023'te alındığı vurgulandı.