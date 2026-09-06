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Giriş Tarihi: 06.09.2026 09:38

Milli futbolcu Merih Demiral'ın evliliğinde kara bulutlar! Eşinden tek hamlede radikal karar!

2021 yılında nikah masasına oturan Merih Demiral ve Heidi Lushtaku çiftinin evliliğinde kriz iddiaları patlak verdi. Ünlü modelin sosyal medya hesabında attığı sürpriz adım magazin kulislerini hareketlendirirken, "Evlilik üzerinde kara bulutlar mı dolaşıyor?" sorusunu da beraberinde getirdi.

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Milli futbolcu Merih Demiral’ın evliliğinde kara bulutlar! Eşinden tek hamlede radikal karar!

Milli futbolcu Merih Demiral ile model Heidi Lushtaku, 2021 yılında nikah masasına oturdu. İki çocuk sahibi olan çift, sosyal medyadaki aile paylaşımlarıyla magazin dünyasında sık sık adından söz ettiriyordu.

Milli futbolcu Merih Demiral’ın evliliğinde kara bulutlar! Eşinden tek hamlede radikal karar!

Mutlu aile pozlarıyla futbol dünyasının gözde çiftleri arasında gösterilen ünlü ikili, son olarak ayrılık iddialarıyla magazin gündemine geldi.

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Milli futbolcu Merih Demiral’ın evliliğinde kara bulutlar! Eşinden tek hamlede radikal karar!

Heidi Lushtaku, Instagram hesabındaki "Demiral" soyadını silerek profilinde yeniden yalnızca kendi soyadını kullanmaya başladı.

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Milli futbolcu Merih Demiral’ın evliliğinde kara bulutlar! Eşinden tek hamlede radikal karar!

AYRILIK İDDİALARI GÜNDEMDE

Ünlü modelin gerçekleştirdiği bu güncelleme, evlilikte kriz yaşandığı söylentilerini beraberinde getirdi. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran gelişmeyle ilgili taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Milli futbolcu Merih Demiral’ın evliliğinde kara bulutlar! Eşinden tek hamlede radikal karar!

Öte yandan magazin gündeminde geniş yankı uyandıran bu gelişmenin ardından diğer ünlü futbolcuların özel hayatları da yeniden merak konusu oldu. Peki yeşil sahaların yıldız isimlerinin eşlerini ve sevgililerini tanıyor musunuz?

MARCO ASENSİO VE SEVGİLİSİ LAVİNİA LEONHARD

Milli futbolcu Merih Demiral’ın evliliğinde kara bulutlar! Eşinden tek hamlede radikal karar!

HAKAN ÇALHANOĞLU VE EŞİ SİNEM ÇALHANOĞLU

Milli futbolcu Merih Demiral’ın evliliğinde kara bulutlar! Eşinden tek hamlede radikal karar!

CENK TOSUN VE EŞİ ECE AKGÜRBÜZ

Milli futbolcu Merih Demiral’ın evliliğinde kara bulutlar! Eşinden tek hamlede radikal karar!

CENGİZ ÜNDER VE EŞİ BİLGE YENİGÜL

Milli futbolcu Merih Demiral’ın evliliğinde kara bulutlar! Eşinden tek hamlede radikal karar!

BERKE ÖZER VE SEVGİLİSİ GLORİA DİNOV

Milli futbolcu Merih Demiral’ın evliliğinde kara bulutlar! Eşinden tek hamlede radikal karar!

BERKE ÖZER VE SEVGİLİSİ GLORİA DİNOV

Milli futbolcu Merih Demiral’ın evliliğinde kara bulutlar! Eşinden tek hamlede radikal karar!

OZAN TUFAN VE EŞİ ROJİN TUFAN

Milli futbolcu Merih Demiral’ın evliliğinde kara bulutlar! Eşinden tek hamlede radikal karar!

OSİMHEN VE SEVGİLİSİ STEFANİE LADEWİG

Milli futbolcu Merih Demiral’ın evliliğinde kara bulutlar! Eşinden tek hamlede radikal karar!

DRİES MERTENS VE EŞİ KATRİN KERKHOFS

Milli futbolcu Merih Demiral’ın evliliğinde kara bulutlar! Eşinden tek hamlede radikal karar!

NECİP UYSAL VE EŞİ NUR UYSAL

Milli futbolcu Merih Demiral’ın evliliğinde kara bulutlar! Eşinden tek hamlede radikal karar!

CENK ÖZKAÇAR VE EŞİ HİRA NUR KASATURA

Milli futbolcu Merih Demiral’ın evliliğinde kara bulutlar! Eşinden tek hamlede radikal karar!

MARİO LEMİNA VE EŞİ FANNY NEGUESHA

Milli futbolcu Merih Demiral’ın evliliğinde kara bulutlar! Eşinden tek hamlede radikal karar!

SAMET AKAYDIN VE EŞİ HAZAL ÇAĞLAR

Milli futbolcu Merih Demiral’ın evliliğinde kara bulutlar! Eşinden tek hamlede radikal karar!

BATUHAN KÖR VE EŞİ ELİF YILMAZ

Milli futbolcu Merih Demiral’ın evliliğinde kara bulutlar! Eşinden tek hamlede radikal karar!

BARIŞ TELLİ VE EŞİ RÜMEYSA ÇELİK

Milli futbolcu Merih Demiral’ın evliliğinde kara bulutlar! Eşinden tek hamlede radikal karar!

MAURO ICARDİ VE SEVGİLİSİ CHINA SUAREZ

Milli futbolcu Merih Demiral’ın evliliğinde kara bulutlar! Eşinden tek hamlede radikal karar!

ANDERSON TALİSCA VE SEVGİLİSİ CAROLAİNE FREİTAS

Milli futbolcu Merih Demiral’ın evliliğinde kara bulutlar! Eşinden tek hamlede radikal karar!

İRFAN CAN KAHVECİ VE EŞİ GÖZDE KAHVECİ

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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