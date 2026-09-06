Haberler
Galeri
Magazin
Milli futbolcu Merih Demiral'ın evliliğinde kara bulutlar! Eşinden tek hamlede radikal karar!
Giriş Tarihi: 06.09.2026 09:38
Milli futbolcu Merih Demiral'ın evliliğinde kara bulutlar! Eşinden tek hamlede radikal karar!
2021 yılında nikah masasına oturan Merih Demiral ve Heidi Lushtaku çiftinin evliliğinde kriz iddiaları patlak verdi. Ünlü modelin sosyal medya hesabında attığı sürpriz adım magazin kulislerini hareketlendirirken, "Evlilik üzerinde kara bulutlar mı dolaşıyor?" sorusunu da beraberinde getirdi.