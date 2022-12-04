Giriş Tarihi: 04.12.2022 14:34 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 14:41

Minik Karan araba yarışında hünerlerini sergiledi! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğulları Karan'ın hafta sonu keyfi!

2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. 6 aylık hamile olan Fahriye Evcen sosyal medyayı aktif olarak kullanmayı ihmal etmiyor. Fahriye Evcen son olarak oğlu ve eşi ile hafta sonu eğlencelerini paylaştı. Burak Özçivit de aile ile paylaşımda bulunarak oğlu ile araba yarışı oynadıkları anlardan kareleri takipçilerinin beğenisine sundu. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğulları Karan ile eğlenceli halleri sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte minik Karan'ın araba yarışında hünerlerini sergilediği anlardan kareler...