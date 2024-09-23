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Haberler Galeri Minik kızının doğduğunu sosyal medyadan böyle duyurdu! Yaprak Dökümü'nün "Oğuz"u Tolga Karel beşinci kez baba oldu!
Giriş Tarihi: 23.09.2024 12:20 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 12:21

Minik kızının doğduğunu sosyal medyadan böyle duyurdu! Yaprak Dökümü'nün "Oğuz"u Tolga Karel beşinci kez baba oldu!

Müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu. Tolga Karel, 2016'da oyunculuğu bırakıp ABD'ye taşınarak Sarah Scott ile evlendi. Bir sağlık turizmi şirketi kuran Karel, iflas edince 8 bin dolar maaşla TIR şoförlüğü yapmaya başladı. ABD'de kurduğu yeni hayatındaki zor günleri geride bırakan Tolga Karel, yeniden baba oldu. Karel, son 9 yılda 4, toplamda 5'inci kez baba oldu. Tolga Karel, sevincini; "Ailemizin yeni güzel üyesi. Ailemize hoş geldin tatlı kalp" sözleriyle duyurdu. Tolga Karel, 2011 – 2015 arasında Günay Musayeva ile evlilik yaşamıştı. Oyuncu oğlu Cihangir, bu beraberlikten dünyaya gelmişti.

Minik kızının doğduğunu sosyal medyadan böyle duyurdu! Yaprak Dökümü’nün Oğuzu Tolga Karel beşinci kez baba oldu!

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti.

Minik kızının doğduğunu sosyal medyadan böyle duyurdu! Yaprak Dökümü’nün Oğuzu Tolga Karel beşinci kez baba oldu!

Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel kendine Amerika'da yeni bir hayat kurmuştu.

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Minik kızının doğduğunu sosyal medyadan böyle duyurdu! Yaprak Dökümü’nün Oğuzu Tolga Karel beşinci kez baba oldu!

Bu süreçte üç çocuğu olan Tolga Karel henüz bebekken bırakıp gittiği oğlu Cihangir ile ise hiç görüşmüyor. Hatta Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva yaptığı bir açıklamada "Oğlum babasını tanımıyor. Cihangir babasına dair hiçbir şey bilmiyor. O yüzden adını da görüntüsünü de bilmiyor" demişti.

Minik kızının doğduğunu sosyal medyadan böyle duyurdu! Yaprak Dökümü’nün Oğuzu Tolga Karel beşinci kez baba oldu!

Tolga Karel, yeniden baba oldu. Karel, son 9 yılda 4, toplamda 5'inci kez baba oldu.

Minik kızının doğduğunu sosyal medyadan böyle duyurdu! Yaprak Dökümü’nün Oğuzu Tolga Karel beşinci kez baba oldu!

Müjdeli haberi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Tolga Karel, sevincini; "Ailemizin yeni güzel üyesi. Ailemize hoş geldin tatlı kalp" sözleriyle duyurdu.

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