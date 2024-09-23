Minik kızının doğduğunu sosyal medyadan böyle duyurdu! Yaprak Dökümü'nün "Oğuz"u Tolga Karel beşinci kez baba oldu!

Bu süreçte üç çocuğu olan Tolga Karel henüz bebekken bırakıp gittiği oğlu Cihangir ile ise hiç görüşmüyor. Hatta Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva yaptığı bir açıklamada "Oğlum babasını tanımıyor. Cihangir babasına dair hiçbir şey bilmiyor. O yüzden adını da görüntüsünü de bilmiyor" demişti.