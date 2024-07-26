Giriş Tarihi: 26.07.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
09:21
Minik Tatlısesler İbrahim Ayel ile Sinan Emir'den yeni tatil pozları! Kimi anneye, kimi babaya, kimi dedeye benzetti...
İkiz bebekleriyle birlikte Çeşme'de tatilde olan Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor. Gözde çiftin takipçileri, özellikle minik Tatlısesler İbrahim Ayel ile Sinan Emir'den gelecek kareleri iple çekiyor. Yasemin Şefkatli son olarak ikizleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir'i ziyarete gelen dedelerinin kucağında fotoğrafladı. İşte boncuk gözlerini anneleri Yasemin Şefkatli'den alan ama babaları İdo Tatlıses'e çok benzetilen minik ikizlerin yeni tatil kareleri...