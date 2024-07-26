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Haberler Galeri Minik Tatlısesler İbrahim Ayel ile Sinan Emir'den yeni tatil pozları! Kimi anneye, kimi babaya, kimi dedeye benzetti...
Giriş Tarihi: 26.07.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 09:21

Minik Tatlısesler İbrahim Ayel ile Sinan Emir'den yeni tatil pozları! Kimi anneye, kimi babaya, kimi dedeye benzetti...

İkiz bebekleriyle birlikte Çeşme'de tatilde olan Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor. Gözde çiftin takipçileri, özellikle minik Tatlısesler İbrahim Ayel ile Sinan Emir'den gelecek kareleri iple çekiyor. Yasemin Şefkatli son olarak ikizleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir'i ziyarete gelen dedelerinin kucağında fotoğrafladı. İşte boncuk gözlerini anneleri Yasemin Şefkatli'den alan ama babaları İdo Tatlıses'e çok benzetilen minik ikizlerin yeni tatil kareleri...

Minik Tatlısesler İbrahim Ayel ile Sinan Emir’den yeni tatil pozları! Kimi anneye, kimi babaya, kimi dedeye benzetti...

Çiçeği burnunda anne-baba Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in ikizlerinin de artık hayran kitlesi var. Öyle ki gelecek kareleri iple çekiyorlar...

Minik Tatlısesler İbrahim Ayel ile Sinan Emir’den yeni tatil pozları! Kimi anneye, kimi babaya, kimi dedeye benzetti...

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında görkemli bir düğünle Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girmişti.

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Minik Tatlısesler İbrahim Ayel ile Sinan Emir’den yeni tatil pozları! Kimi anneye, kimi babaya, kimi dedeye benzetti...

Mutlu beraberlikleri devam eden çiftten bebek müjdesi gelmişti.

Minik Tatlısesler İbrahim Ayel ile Sinan Emir’den yeni tatil pozları! Kimi anneye, kimi babaya, kimi dedeye benzetti...

22 Ocak'ta ikizlerine kavuşan çift büyük mutluluk yaşarken, oğullarından birinin kalbinde sorun olduğu ortaya çıkmıştı.

Minik Tatlısesler İbrahim Ayel ile Sinan Emir’den yeni tatil pozları! Kimi anneye, kimi babaya, kimi dedeye benzetti...

AMELİYATA ALINDI

Minik İbrahim Ayel, doğduktan birkaç saat sonra ameliyata alındı.

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