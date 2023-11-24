Giriş Tarihi: 24.11.2023 10:27 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 10:32

Miras kavgası büyüyor! Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Cüreklibatır’ın açtığı miras davasında ünlü tanıklar dinlendi

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın namıdiğer 'Malkoçoğlu' hiç kuşkusuz Türk sinemasının gelmiş geçmiş en iyi jönlerindendir. Tüm Türkiye'nin sevgi ve takdirini toplayan usta sanatçı hayatı da en çok merak edilen isimlerinden. Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatur olan Cüneyt Arkın'ın Murat ve Kaan adında iki oğlu var. Kendi gibi oyuncu olan oğlu Murat Arkın ve abisi Kaan Cüreklibatur dışında bir de kızı olduğunu duyanlar şaşırıyor. Son olarak, Cüneyt Arkın'ın ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır'ın mirastan mal kaçırdıkları iddiasıyla üvey annesi Betül Cüreklibatır ve erkek kardeşlerine açtığı davada Ediz Hun ve İlkim Karaca tanık olarak ifade verdi. Hun, "Bizim dönemimizde dört sene çalıştıktan sonra anca ev alabiliyorduk. Cüneyt baskı görecek biri değildi" dedi.