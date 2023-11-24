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Haberler Galeri Miras kavgası büyüyor! Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Cüreklibatır’ın açtığı miras davasında ünlü tanıklar dinlendi
Giriş Tarihi: 24.11.2023 10:27 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 10:32

Miras kavgası büyüyor! Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Cüreklibatır’ın açtığı miras davasında ünlü tanıklar dinlendi

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın namıdiğer 'Malkoçoğlu' hiç kuşkusuz Türk sinemasının gelmiş geçmiş en iyi jönlerindendir. Tüm Türkiye'nin sevgi ve takdirini toplayan usta sanatçı hayatı da en çok merak edilen isimlerinden. Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatur olan Cüneyt Arkın'ın Murat ve Kaan adında iki oğlu var. Kendi gibi oyuncu olan oğlu Murat Arkın ve abisi Kaan Cüreklibatur dışında bir de kızı olduğunu duyanlar şaşırıyor. Son olarak, Cüneyt Arkın'ın ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır'ın mirastan mal kaçırdıkları iddiasıyla üvey annesi Betül Cüreklibatır ve erkek kardeşlerine açtığı davada Ediz Hun ve İlkim Karaca tanık olarak ifade verdi. Hun, "Bizim dönemimizde dört sene çalıştıktan sonra anca ev alabiliyorduk. Cüneyt baskı görecek biri değildi" dedi.

Miras kavgası büyüyor! Cüneyt Arkın’ın kızı Filiz Cüreklibatır’ın açtığı miras davasında ünlü tanıklar dinlendi

1.5 yıl önce vefat eden Cüneyt Arkın'ın mirası mahkemelik oldu. Arkın'ın vasiyetnamesine ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır itiraz etmişti. Cüreklibatır, mirastan mal kaçırdıkları iddiasıyla üvey annesi Betül Cüreklibatır ile kardeşleri Murat Cüreklibatır ve Kaan Polat Cüreklibatır'a 'tenkis' (ölüme bağlı tasarruf) davası açmıştı. Cüneyt Arkın'ın ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır'ın mirastan mal kaçırdıkları iddiasıyla üvey annesi Betül Cüreklibatır ve erkek kardeşlerine açtığı davada Ediz Hun ve İlkim Karaca tanık olarak ifade verdi.

Miras kavgası büyüyor! Cüneyt Arkın’ın kızı Filiz Cüreklibatır’ın açtığı miras davasında ünlü tanıklar dinlendi

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki davaya göre Cüneyt Arkın, kızına Levent'te bir taşınmazı olduğunu, bunu oğulları ile eşinin baskısıyla onların lehine bağışlayacağını söyledi.

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Miras kavgası büyüyor! Cüneyt Arkın’ın kızı Filiz Cüreklibatır’ın açtığı miras davasında ünlü tanıklar dinlendi

Arkın ayrıca kızına da mirastan payını vereceğini belirtti. Filiz Cüreklibatır'a vadedilen miras payının hiçbir şekilde verilmediği dilekçede anlatıldı.

Miras kavgası büyüyor! Cüneyt Arkın’ın kızı Filiz Cüreklibatır’ın açtığı miras davasında ünlü tanıklar dinlendi

Hürriyet'in haberine göre; Dilekçede, vasiyetname açıldıktan sonra Cüneyt Arkın üzerinde herhangi bir taşınmaz kaydının bulunmadığı belirtildi:

Miras kavgası büyüyor! Cüneyt Arkın’ın kızı Filiz Cüreklibatır’ın açtığı miras davasında ünlü tanıklar dinlendi

"Levent'teki taşınmazın 3. kişilere satıldığı, bu satışla davalılar adına başkaca taşınmazın satın alındığı görülmüştür. Davalılar adına kayıtlı olan taşınmazlar ile banka hesaplarına tedbir konulmasını, malların bölüştürülmesini istiyoruz."

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