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Haberler Galeri Miras kavgası büyüyor: Ferdi Tayfur'un kayıp serveti nerede? Ne banka hesapları ne de kiralık kasası vasiyetnamede...
Giriş Tarihi: 11.02.2025 10:09 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 10:10

Miras kavgası büyüyor: Ferdi Tayfur'un kayıp serveti nerede? Ne banka hesapları ne de kiralık kasası vasiyetnamede...

Arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur'un geçtiğimiz günlerde açıklanan vasiyeti, sanatçının sevenleri ve ailesi arasında büyük bir tartışma konusu oldu. 2 Ocak 2024'te hayatını kaybeden Tayfur, mirasını nasıl paylaştırdığıyla ilgili merak edilen pek çok detay ortaya çıktı. Usta sanatçının servetinin büyük bir kısmını hayır kurumlarına bağışladığı, geri kalan kısmını ise yakınlarına bıraktığı öğrenildi. Ancak, vasiyetin bazı bölümleri ve mirasçıları arasındaki anlaşmazlıklar dikkat çekerken mirasın bir kısmıyla ilgili neredeyse hiç bilgi olmadığı ortaya çıktı. Peki Ferdi Tayfur'un mirasına ne oldu? İşte detaylar…

Miras kavgası büyüyor: Ferdi Tayfur’un kayıp serveti nerede? Ne banka hesapları ne de kiralık kasası vasiyetnamede...

Ferdi Tayfur'un vasiyetinde en dikkat çeken detaylardan biri, servetinin önemli bir kısmını toplumsal fayda sağlayacak kurumlara bağışlaması oldu. Tayfur, İstanbul ve Yalova'daki taşınmazlarının bir kısmını Darüşşafaka Cemiyeti'ne, Marmaris'teki villalarını ise Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağışladı.

Miras kavgası büyüyor: Ferdi Tayfur’un kayıp serveti nerede? Ne banka hesapları ne de kiralık kasası vasiyetnamede...

Ayrıca, Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki bir daireyi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için bıraktığı belirtildi. Bu bağışların yanı sıra, Tayfur'un adını taşıyan değerli mülklerin ve banka hesaplarının akıbeti hala belirsizliğini koruyor.

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Miras kavgası büyüyor: Ferdi Tayfur’un kayıp serveti nerede? Ne banka hesapları ne de kiralık kasası vasiyetnamede...

MİRAS ANLAŞMAZLIKLARI BİTMEK BİLMİYOR

Bağışlanan mal varlığının dışında aile üyeleri arasında paylaşılacak miras ise adeta bir kördüğüme dönüşmüş durumda. Ferdi Tayfur'un oğlu Timur Turanbayburt ile kızı Tuğçe Tayfur Aydın, vasiyetnameye itiraz ettiklerini açıkladı. Tayfur'un mirasını belirleyecek olan mahkeme, ailenin anlaşmazlıklarını çözmek üzere süreci başlattı.

Miras kavgası büyüyor: Ferdi Tayfur’un kayıp serveti nerede? Ne banka hesapları ne de kiralık kasası vasiyetnamede...

Tayfur'un vasiyetinde ismi geçen tek kanuni mirasçısı olan küçük oğlu Ferdi Taha Tayfur ise mirasın kalan kısmını alacak. Ancak, buradaki ilginç nokta; küçük oğlu Ferdi Taha Tayfur'a, merhum sanatçının yeğeni Nilüfer Gözalıcı'nın oğlu Emirhan'dan da az pay düştüğü anlaşılması oldu.

Miras kavgası büyüyor: Ferdi Tayfur’un kayıp serveti nerede? Ne banka hesapları ne de kiralık kasası vasiyetnamede...

SERVETİNİN BİR KISMI BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Ferdi Tayfur'un vasiyetinde dikkat çeken bir diğer konu ise, sanatçının telif hakları ve en değerli taşınmazlarının vasiyetnameye dahil edilmemesi.

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