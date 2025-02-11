Giriş Tarihi: 11.02.2025 10:09 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 10:10

Miras kavgası büyüyor: Ferdi Tayfur'un kayıp serveti nerede? Ne banka hesapları ne de kiralık kasası vasiyetnamede...

Arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur'un geçtiğimiz günlerde açıklanan vasiyeti, sanatçının sevenleri ve ailesi arasında büyük bir tartışma konusu oldu. 2 Ocak 2024'te hayatını kaybeden Tayfur, mirasını nasıl paylaştırdığıyla ilgili merak edilen pek çok detay ortaya çıktı. Usta sanatçının servetinin büyük bir kısmını hayır kurumlarına bağışladığı, geri kalan kısmını ise yakınlarına bıraktığı öğrenildi. Ancak, vasiyetin bazı bölümleri ve mirasçıları arasındaki anlaşmazlıklar dikkat çekerken mirasın bir kısmıyla ilgili neredeyse hiç bilgi olmadığı ortaya çıktı. Peki Ferdi Tayfur'un mirasına ne oldu? İşte detaylar…