Giriş Tarihi: 08.05.2023 14:32 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 14:35

Miray Daner adeta erimişti! Duru güzelliği ile göz kamaştırdı

Son dönemin iddialı kadın oyuncularından Miray Daner bir süredir, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken genç yeteneklerden. Medcezir, Vatanım Sensin, Bir litre Gözyaşı dizileri ile yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Daner özel hayatı ile de hayranlarının markajında. Verdiği kilolarla dikkat çeken Miray Daner sosyal medya hesabında paylaştığı dekolteli pozlarıyla da adından söz ettiriyor. En son sere serpe uzanarak poz veren Daner'in dekoltesi dikkat çekti.