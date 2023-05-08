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Haberler Galeri Miray Daner adeta erimişti! Duru güzelliği ile göz kamaştırdı
Giriş Tarihi: 08.05.2023 14:32 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 14:35

Miray Daner adeta erimişti! Duru güzelliği ile göz kamaştırdı

Son dönemin iddialı kadın oyuncularından Miray Daner bir süredir, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken genç yeteneklerden. Medcezir, Vatanım Sensin, Bir litre Gözyaşı dizileri ile yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Daner özel hayatı ile de hayranlarının markajında. Verdiği kilolarla dikkat çeken Miray Daner sosyal medya hesabında paylaştığı dekolteli pozlarıyla da adından söz ettiriyor. En son sere serpe uzanarak poz veren Daner'in dekoltesi dikkat çekti.

Miray Daner adeta erimişti! Duru güzelliği ile göz kamaştırdı

Miray Daner sosyal medya hesabında paylaştığı dekolteli pozlarıyla da adından söz ettiriyor. En son sere serpe uzanarak poz veren Daner'in dekoltesi dikkat çekti. 24 yaşındaki güzel oyuncunun pozlarına takipçilerinden yorum yağdı.

Miray Daner adeta erimişti! Duru güzelliği ile göz kamaştırdı

24 yaşındaki oyuncu Miray Daner'in imaj danışmanı ablası İpek Daner 30 yaşına girmişti.

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Miray Daner adeta erimişti! Duru güzelliği ile göz kamaştırdı

Abla kardeş ilk kutlamayı arkadaşlarıyla pasta keserek yaptı. İkili hızlarını alamayıp bir de pizza söyledi. 10 dakika içinde hepsini bitirdiler!

Miray Daner adeta erimişti! Duru güzelliği ile göz kamaştırdı

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Son dönemin iddialı kadın oyuncularından Miray Daner bir süredir, Seda Sayan'ın biricik oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor. Verdiği kilolarla dikkat çeken Miray Daner sevgilisi Oğulcan Engin ile katıldığı bir düğünde ortaya çıkmıştı.

Miray Daner adeta erimişti! Duru güzelliği ile göz kamaştırdı

Düğünde tercih ettiği mini kırmızı elbisesi ile hayran bırakan Miray Daner'e övgüler yağmıştı.

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