Giriş Tarihi: 10.06.2023 08:03 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 08:07

Miray Daner göğüslerini mi küçülttü? Miray Daner'in mavi bikinili pozlarında o detay dikkatlerden kaçmadı!

Uzunca bir süre aşk yaşayan Miray Daner ile Oğulcan Engin'a nazar değmişti. Oğulcan Engin ile yollarını ayıran Miray Daner'den son olarak mavi bikinisi ile pozlar geldi. Sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile yakıp geçen Miray Daner'in pozlarında bir detay ise dikkatlerden kaçmadı. Daha önce verdiği kilolar ile adeta bambaşka biri olan Miray Daner yüzüne de ufak tefek estetik dokunuşlar yaptırmıştı. Miray Daner ne kadar zayıflasa da büyük olan göğüslerini de küçülttürdü. İşte Miray Daner'in son hali ile verdiği bikinili pozları...