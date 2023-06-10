Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Miray Daner göğüslerini mi küçülttü? Miray Daner'in mavi bikinili pozlarında o detay dikkatlerden kaçmadı!
Giriş Tarihi: 10.06.2023 08:03 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 08:07

Miray Daner göğüslerini mi küçülttü? Miray Daner'in mavi bikinili pozlarında o detay dikkatlerden kaçmadı!

Uzunca bir süre aşk yaşayan Miray Daner ile Oğulcan Engin'a nazar değmişti. Oğulcan Engin ile yollarını ayıran Miray Daner'den son olarak mavi bikinisi ile pozlar geldi. Sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile yakıp geçen Miray Daner'in pozlarında bir detay ise dikkatlerden kaçmadı. Daha önce verdiği kilolar ile adeta bambaşka biri olan Miray Daner yüzüne de ufak tefek estetik dokunuşlar yaptırmıştı. Miray Daner ne kadar zayıflasa da büyük olan göğüslerini de küçülttürdü. İşte Miray Daner'in son hali ile verdiği bikinili pozları...

Miray Daner göğüslerini mi küçülttü? Miray Daner’in mavi bikinili pozlarında o detay dikkatlerden kaçmadı!

Oyuncu Miray Daner, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, yaklaşık iki yıldır aşk yaşıyordu... Çift geçtiğimiz haftalarda ilişkilerini sessiz sedasız noktaladı. Miray Daner'den ayrılık sonrası iddialı pozlar geldi.

Miray Daner göğüslerini mi küçülttü? Miray Daner’in mavi bikinili pozlarında o detay dikkatlerden kaçmadı!

Şarkıcı Seda Sayan ile eski futbolcu Sinan Engin'in işletmeci oğulları Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'ndan ayrıldıktan kısa süre sonra gönlünü kendisinden sekiz yaş küçük oyuncu Miray Daner'e kaptırmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Miray Daner göğüslerini mi küçülttü? Miray Daner’in mavi bikinili pozlarında o detay dikkatlerden kaçmadı!

Uzun süredir aşk yaşayan Miray Daner ile Oğulcan Engin'a nazar değmişti. Geçtiğimiz günlerde Miray Daner ile yollarını ayıran Oğulcan Engin'in adı İlayda Alişan ile anılmıştı.

Miray Daner göğüslerini mi küçülttü? Miray Daner’in mavi bikinili pozlarında o detay dikkatlerden kaçmadı!

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir gecede güzel oyuncu Miray Daner "Aşkın bitme nedeni ihanet mi?" sorusunu yanıtlamıştı.

Miray Daner göğüslerini mi küçülttü? Miray Daner’in mavi bikinili pozlarında o detay dikkatlerden kaçmadı!

Oğulcan Engin ile Miray Daner'i ayıran 3. kişi mi?

SON DAKİKA